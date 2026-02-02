Состоялся анонс Atom RPG 2 - новая глава постапокалиптической CRPG

Разработчики AtomTeam представили Atom RPG 2 — тактическую CRPG с упором на сюжет и свободу выбора. События игры разворачиваются в альтернативной реальности, где холодная война завершилась глобальной катастрофой, изменившей ход истории.
Игроков ждёт живой открытый мир с вертикально спроектированными локациями, напряжённые пошаговые бои и интерактивная глобальная карта, требующая продуманных решений. В Atom RPG 2 большое внимание уделено выживанию: можно заниматься строительством, рыбалкой, участвовать в гонках и осваивать различные активности, влияя на баланс сил в регионе.
Как и в первой части, выбор игрока напрямую отражается на судьбе мира и будущем возрождении цивилизации. Дата выхода будет объявлена позже.
Русский язык не поддерживается, удачи им в продажах
Так и украинский тоже не поддерживается ;) Но есть польский, перевод с него простой и быстрый.
Это когда у серии есть фанбаза которой не лень этим заниматься. А у этой студии если и была когда-то хоть какая-то фанбаза, они ее послали далеко и подальше.
Разрабы сами и переведут и выпустят " фанатский" перевод. Многии студии публикуют спорный контент под видом мододелов. Например когда разрабатывали тотал вар по первой мировой разраб из СА выпустил мод по первой мировой на наполеона, а когда игру отменили, наработки по игре выпустили как мод на сегуна
Нет, эти мудаки совсем поехали и старой команды уже нет. Так что это просто попытка заработать на старых заслугах, которая окажется пшиком.
А были заслуги?
Атом и трудоград весьма неплохие для тех кому оригинальные фолачи наравились.
Их первая игра как бы в принципе тоже "попытка заработать на старых заслугах... первых Фаллаутов"...
Русского языка нет... Хм... Ростелекомом попахивает.
Ростелеком не при чем, они просто русофобы трудоград ещё на русском была, после уже ничего не локализовали.
Господь Кринж, да там местами на скринах натуральный Фортнайт.
Что, фэнтези игрушка без русского языка и с акцентом на азападную адуиторию совсем не зашла, пришлось сдавать назад? Но даже так русского языка в игре про СССР в постапокалипсисе нема. Ещё и скриншоты игры убогие, ассеты из первой части и даже интерфейс тот же. На коленке что-то собрали, чтобы заявить о себе.
Удачного вам провала, дорогие разработчики.
И снова великого русского языка нет. Этих неадекватных разрабов похоже жизнь ничему не научила. Точка.
Не не. Без русского опять. Как пред игра где был только укр и еще 14 языков. Нахрен их.
Трейлер на уровне творчества рандомного школьника в гаррис мод, как же убого выглядит
Чот прям фонит дешевизной
Кому интересно что там какая то либерда кукольдная с кривыми руками выcирает