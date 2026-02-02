Состоялся анонс Atom RPG 2 - новая глава постапокалиптической CRPG

Разработчики AtomTeam представили Atom RPG 2 — тактическую CRPG с упором на сюжет и свободу выбора. События игры разворачиваются в альтернативной реальности, где холодная война завершилась глобальной катастрофой, изменившей ход истории.

Игроков ждёт живой открытый мир с вертикально спроектированными локациями, напряжённые пошаговые бои и интерактивная глобальная карта, требующая продуманных решений. В Atom RPG 2 большое внимание уделено выживанию: можно заниматься строительством, рыбалкой, участвовать в гонках и осваивать различные активности, влияя на баланс сил в регионе.

Как и в первой части, выбор игрока напрямую отражается на судьбе мира и будущем возрождении цивилизации. Дата выхода будет объявлена позже.