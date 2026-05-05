Спонсоры ATOM RPG 2 на Kickstarter закрыли базовую цель в 50 тыс долларов

Разработчики ATOM RPG 2 объявили о полном финансировании проекта на Kickstarter и переходе серии к более амбициозному формату. Главным нововведением станет огромный бесшовный открытый мир площадью 35×35 км (1225 км²), раскинувшийся в Каспийских Пустошах.

Теперь игрокам не придётся сталкиваться с глобальной картой или постоянными загрузками — исследование станет полностью непрерывным. Мир предложит:

свободное передвижение по пустошам

исследование разрушенных локаций

поездки на транспорте

поиск уникальных и странных мест

выживание в опасной среде

формирование собственного пути в формате «песочницы»

Кроме того, в игре появится улучшенная система физики, делающая окружение более живым и интерактивным. Разрушения, взаимодействие с объектами и общая свобода действий станут важной частью геймплея.