ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ATOM RPG 2 TBA
Ролевая, Выживание, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
3.2 61 оценка

Спонсоры ATOM RPG 2 на Kickstarter закрыли базовую цель в 50 тыс долларов

monk70 monk70

Разработчики ATOM RPG 2 объявили о полном финансировании проекта на Kickstarter и переходе серии к более амбициозному формату. Главным нововведением станет огромный бесшовный открытый мир площадью 35×35 км (1225 км²), раскинувшийся в Каспийских Пустошах.

Теперь игрокам не придётся сталкиваться с глобальной картой или постоянными загрузками — исследование станет полностью непрерывным. Мир предложит:

  • свободное передвижение по пустошам
  • исследование разрушенных локаций
  • поездки на транспорте
  • поиск уникальных и странных мест
  • выживание в опасной среде
  • формирование собственного пути в формате «песочницы»

Кроме того, в игре появится улучшенная система физики, делающая окружение более живым и интерактивным. Разрушения, взаимодействие с объектами и общая свобода действий станут важной частью геймплея.

Индустрия
20
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Кей Овальд

Да кто это хавает-то?

11
Fallen_Angel_20

очередной понос от поносной "студии"

3
malars0

как по мне лучше локациями сделать но наполнеными контентом, а не огромную карту с пустыми равнинами

A E
игрокам не придётся сталкиваться с глобальной картой

даже не знаю. первая часть подкупила именно осовременненым околофаллаутным всем

Storge

1С-СофтКлаб через какую-нибудь кипрскую компанию могла бы на Kickstarter выставить The New Union и раз у нас никто не хочет финансировать, собрать там деньги. Нереально конечно , но других вариантов доделать эту игру наверно нет https://www.youtube.com/watch?v=h8Zas79SAko https://www.youtube.com/watch?v=zVFiPG4053c https://www.youtube.com/watch?v=vtvKDSEI1w0