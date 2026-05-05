Спонсоры ATOM RPG 2 на Kickstarter закрыли базовую цель в 50 тыс долларов

Разработчики ATOM RPG 2 объявили о полном финансировании проекта на Kickstarter и переходе серии к более амбициозному формату. Главным нововведением станет огромный бесшовный открытый мир площадью 35×35 км (1225 км²), раскинувшийся в Каспийских Пустошах.
Теперь игрокам не придётся сталкиваться с глобальной картой или постоянными загрузками — исследование станет полностью непрерывным. Мир предложит:
- свободное передвижение по пустошам
- исследование разрушенных локаций
- поездки на транспорте
- поиск уникальных и странных мест
- выживание в опасной среде
- формирование собственного пути в формате «песочницы»
Кроме того, в игре появится улучшенная система физики, делающая окружение более живым и интерактивным. Разрушения, взаимодействие с объектами и общая свобода действий станут важной частью геймплея.
Да кто это хавает-то?
очередной понос от поносной "студии"
как по мне лучше локациями сделать но наполнеными контентом, а не огромную карту с пустыми равнинами
даже не знаю. первая часть подкупила именно осовременненым околофаллаутным всем
1С-СофтКлаб через какую-нибудь кипрскую компанию могла бы на Kickstarter выставить The New Union и раз у нас никто не хочет финансировать, собрать там деньги. Нереально конечно , но других вариантов доделать эту игру наверно нет