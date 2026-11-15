Разработчики Atomega признали слабый старт шутера в 2017 году и сравнили старую версию с незавершенным бургером

Во время недавней совместной трансляции с ютубером Frazzz ключевые разработчики из студии Ubisoft Reflections откровенно рассказали, почему компания решила реанимировать сетевой шутер Atomega. Проект от создателей Grow Home и Grow Up вышел на ПК в 2017 году, но так и не смог закрепиться среди массовой аудитории. Директор по производству студии Ричард Александр признал, что на релизе игра понравилась нашедшим ее пользователям, однако так и не вызвала ожидаемого ажиотажа.

По словам продюсера, команда не смогла забыть проект даже после переключения на другие задачи, поскольку среди фанатов сохранялась небольшая, но преданная аудитория, продолжавшая записывать ролики и создавать фанатский арт. Именно ощущение незаконченного дела подтолкнуло авторов к мысли довести Atomega до состояния, в котором она должна была выйти изначально.

Это было похоже на приготовление гамбургера, где сделана только мясная котлета, но нет ни булочки, ни гарнира, ни картофеля фри. Настало время доделать все элементы и подать полноценное блюдо.

- Ричард Александр, директор по производству Ubisoft Reflections

Геймдиректор Atomega Марк подтвердил, что перезапуск потребовал серьезной переработки фундамента на движке Unity. Исходный интерфейс игры был жестко встроен в архитектуру и не позволял добавлять ни свежие форматы вроде нового 3-раундового режима Escalation, ни дополнительные умения наподобие заряженного выстрела. В итоге UX и UI-директору Джайлзу пришлось заново выстраивать меню и экран итогов матча, а команде из 13 человек - параллельно устранять многолетнюю проблему со строгим NAT в P2P-сети.

После 9 лет затишья шутер уже получил серию крупных обновлений, включая тренировочный режим, повышение планки прокачки с 50 до 75 уровня, вертикальную карту Babel под летающую форму насекомого, голосование за арены и ребаланс взрыва омеги с сокращением таймера детонации с 5 до 3 секунд. Значительную часть новых механик студия обкатывает через платформу раннего тестирования The Player Council и сервер в Discord. Разработчики не скрывают, что выпускают прототипы на ранней стадии без части эффектов и звука, чтобы вовремя отсеивать неудачные идеи и не тратить бюджет на их финальную полировку.

Несмотря на 78% положительных отзывов из 1.7 тыс. обзоров в Steam, активность серверов Atomega остается скромной и в среднем держится на отметке от 4 до 12 человек в сутки с редкими всплесками до 70 игроков. Именно из-за риска окончательно раздробить аудиторию на пустые лобби авторы отказались от раздельных списков режимов в пользу общей быстрой игры с голосованием. В планах команды остается дальнейшее развитие проекта, включая добавление полноценных командных режимов, где накопление массы станет общим стратегическим ресурсом для координации атак.