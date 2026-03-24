3,5 млн игроков, 17 млн часов - Rebellion поделилась статистикой Atomfall за год

На этой неделе исполняется ровно год с момента выхода Atomfall, в честь чего разработчики из британской студии Rebellion опубликовали статистику игроков.
С момента пробуждения в таинственном бункере без воспоминаний о прошлом более 3,5 миллионов игроков отправились исследовать опасную Карантинную зону, суммарно проведя в игре свыше 17 миллионов часов.
Основные достижения
- Общее время в Карантинной зоне: более 17 миллионов часов
- Общее количество смертей игроков: более 42,3 миллиона
Интересная статистика
- Съедено 16,8 миллиона корнуолльских пирожков
- Съедено 2,2 миллиона кусков торта
- Найдено 6,9 миллиона комиксов
- Уничтожено 500 000 роботов
- Обнаружено 196 миллионов зацепок (leads)
Самые опасные враги
- Bard Robots — 14,9% смертей
- Ferals — 13,6%
- Protocol — 9,7%
Самое смертоносное оружие
- Лук и стрелы — 14,9%
- Однозарядный дробовик — 13,6%
- Револьвер Webley — 9,7%
Проект получил тёплый приём как от игроков, так и от критиков. Совсем недавно Atomfall была признана лучшей британской консольной игрой на премии UKIE Video Game Awards, а также вошла в число номинантов на «Лучшую британскую игру» на BAFTA Games Awards 2026.
Хорошей игре, большие цифры 😎
мусор лютый, пробовал по пасу на боксе, как и все их игры, ребеллион гнилая контора бриташская, делают так же зомби арми и снайпер элит
Ждём гипервизор...