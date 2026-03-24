Atomfall 27.03.2025
3,5 млн игроков, 17 млн часов - Rebellion поделилась статистикой Atomfall за год

monk70 monk70

На этой неделе исполняется ровно год с момента выхода Atomfall, в честь чего разработчики из британской студии Rebellion опубликовали статистику игроков.

С момента пробуждения в таинственном бункере без воспоминаний о прошлом более 3,5 миллионов игроков отправились исследовать опасную Карантинную зону, суммарно проведя в игре свыше 17 миллионов часов.

Основные достижения

  • Общее время в Карантинной зоне: более 17 миллионов часов
  • Общее количество смертей игроков: более 42,3 миллиона

Интересная статистика

  • Съедено 16,8 миллиона корнуолльских пирожков
  • Съедено 2,2 миллиона кусков торта
  • Найдено 6,9 миллиона комиксов
  • Уничтожено 500 000 роботов
  • Обнаружено 196 миллионов зацепок (leads)

Самые опасные враги

  1. Bard Robots — 14,9% смертей
  2. Ferals — 13,6%
  3. Protocol — 9,7%

Самое смертоносное оружие

  1. Лук и стрелы — 14,9%
  2. Однозарядный дробовик — 13,6%
  3. Револьвер Webley — 9,7%

Проект получил тёплый приём как от игроков, так и от критиков. Совсем недавно Atomfall была признана лучшей британской консольной игрой на премии UKIE Video Game Awards, а также вошла в число номинантов на «Лучшую британскую игру» на BAFTA Games Awards 2026.

Иваныч из Тулы

Хорошей игре, большие цифры 😎

6
QueasyRush

мусор лютый, пробовал по пасу на боксе, как и все их игры, ребеллион гнилая контора бриташская, делают так же зомби арми и снайпер элит

5
Romy4

Ждём гипервизор...

2