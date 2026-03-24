3,5 млн игроков, 17 млн часов - Rebellion поделилась статистикой Atomfall за год

На этой неделе исполняется ровно год с момента выхода Atomfall, в честь чего разработчики из британской студии Rebellion опубликовали статистику игроков.

С момента пробуждения в таинственном бункере без воспоминаний о прошлом более 3,5 миллионов игроков отправились исследовать опасную Карантинную зону, суммарно проведя в игре свыше 17 миллионов часов.

Основные достижения

Общее время в Карантинной зоне: более 17 миллионов часов

Общее количество смертей игроков: более 42,3 миллиона

Интересная статистика

Съедено 16,8 миллиона корнуолльских пирожков

Съедено 2,2 миллиона кусков торта

Найдено 6,9 миллиона комиксов

Уничтожено 500 000 роботов

Обнаружено 196 миллионов зацепок (leads)

Самые опасные враги

Bard Robots — 14,9% смертей Ferals — 13,6% Protocol — 9,7%

Самое смертоносное оружие

Лук и стрелы — 14,9% Однозарядный дробовик — 13,6% Револьвер Webley — 9,7%

Проект получил тёплый приём как от игроков, так и от критиков. Совсем недавно Atomfall была признана лучшей британской консольной игрой на премии UKIE Video Game Awards, а также вошла в число номинантов на «Лучшую британскую игру» на BAFTA Games Awards 2026.