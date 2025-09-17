Atomfall получила сюжетное дополнение The Red Strain с несколькими концовками

16 сентября студия Rebellion, авторы Sniper Elite, выпустила второе сюжетное дополнение для своего постапокалиптического экшен-«выживача» Atomfall. Аддон под названием The Red Strain переносит игроков на засекреченную испытательную площадку «Мория», где когда-то тестировалось ядерное оружие. Долгие годы вход в эту локацию был закрыт, но после катастрофы на атомной станции «Уиндскейл» путь открылся, и теперь протагонисту предстоит выяснить, какие тёмные тайны скрывает это место.

Игроков ждёт напряжённое противостояние с людьми, решившими использовать секреты полигона в своих целях. Сюжет тесно переплетается с основной кампанией, расширяя историю и добавляя новые варианты концовок.

The Red Strain приносит свежие механики: уникальное тихое оружие, а также возможность снимать тяжёлые пушки с поверженных роботов. Релизный трейлер демонстрирует новые виды экипировки и противников, с которыми придётся столкнуться.

Разработчики предупреждают: это будет настоящее испытание на выживание, где важны стратегия и внимательность. Стоимость DLC составляет 20 долларов в Steam, PS Store и Xbox Store. Первое дополнение Atomfall вышло в июне, а впереди у игры — ещё два.