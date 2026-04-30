Atomfall получит сериал - британский постапокалипсис выходит за пределы игр

Игра Atomfall, созданная студией Rebellion Developments, официально отправляется на телевидение: адаптацию разрабатывают Two Brothers Pictures и сама Rebellion. На бумаге это выглядит как логичный шаг — игра уже собрала более 3,7 миллиона игроков и получила награду BAFTA за лучшую британскую игру, так что интерес индустрии вполне закономерен.

Сюжет оригинала вдохновлён реальной катастрофой в Уиндскейле 1957 года и предлагает редкий для игр «британский постапокалипсис» — без привычного голливудского размаха, но с атмосферой изоляции и странной провинциальной тревоги. Действие разворачивается в закрытой карантинной зоне в Озёрном крае, где внешне всё ещё «идёт нормальная жизнь», но внутри территория постепенно превращается в смесь военного режима, выживания и почти фольклорного кошмара.

Главная интрига — герой без памяти, который пытается выбраться из зоны и попадает в конфликт фракций. И если в игре это уже работало как гибрид выживания и расследования, то сериалу предстоит расширить этот мир, не потеряв его ключевую особенность: ощущение маленького, но очень странного апокалипсиса.

Особенно интересно, что адаптацией занимаются Харри и Джек Уильямсы — авторы, известные по работам вроде "Пропавшего без вести". У них уже есть опыт в построении напряжённых, многослойных историй, и в случае Atomfall это скорее плюс: проект требует не экшена ради экшена, а аккуратного наращивания тревоги и атмосферы.

Создатели игры Джейсон и Крис Кингсли подчёркивают, что адаптация будет сохранять британскую идентичность проекта. И это, пожалуй, ключевой момент: Atomfall не пытается быть «ещё одним постапокалипсисом», он строится на локальной мифологии, радиационной паранойе и почти фольклорной странности происходящего.

Если смотреть шире, этот сериал — ещё один пример того, как игровые IP перестают быть «однократным опытом» и превращаются в полноценные медиа-вселенные. И в случае Atomfall это выглядит не как попытка заработать на бренде, а как естественное расширение уже довольно цельного мира.