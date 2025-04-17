Atomfall превзошла все игры Game Pass, набрав на 268% больше игроков в прошлом месяце

Atomfall стала одним из самых крупных релизов года. Всего за две недели после запуска в игру уже играло более 2 миллионов человек. Хотя разработчики еще не раскрыли объем продаж игры, похоже, что у Atomfall мощный старт. Недавний отчет показывает, что в игру играло на 268% больше игроков в Game Pass, чем в любую другую игру, выпущенную на сервисе подписки в прошлом месяце.

Недавний отчет TrueAchievements включает в себя игры как первой, так и второй волны, выпущенные в Game Pass в прошлом месяце. В отчете подсчитывались цифры с дебютной недели игр, чтобы гарантировать, что всем играм было предоставлено одинаковое время.

Согласно результатам, у Atomfall было на 268% больше игроков, чем у любой другой игры, выпущенной в Game Pass, и примерно на 238% больше игроков, чем у Mullet Madjack, второй по популярности игры на сервисе подписки в прошлом месяце.

В настоящее время игра является второй по популярности игрой, выпущенной в Game Pass в 2025 году, уступая только Avowed, которая была запущена на сервисе еще более масштабно.

Atomfall также стала пятым по популярности проектом Xbox в течение своей дебютной недели, обойдя такие крупные проекты, как Assassin’s Creed Shadows. Поэтому очевидно, что проект получил огромный релиз на платформе Xbox.