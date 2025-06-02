Авторы Atomfall поделились подробностями о контенте, локациях и врагах, с которыми столкнутся игроки в Wicked Isle

Дополнение Wicked Isle к постапокалиптическому ролевому экшену Atomfall выходит уже 3 июня, и разработчики из Rebellion Developments поделились свежими подробностями о контенте, локациях и врагах, с которыми столкнутся игроки.

Новая зона — остров Мидсаммер — станет доступна с лодки в деревне Уиндем. Это изолированный регион, не связанный напрямую с основной карантинной зоной, но тесно вплетающийся в сюжет. Именно здесь можно открыть альтернативные концовки, а также пройти ряд новых заданий. Игроков ждут мрачные леса, руины аббатства и таинственная Монашеская роща.

На Мидсаммере вас поджидают озёрные бандиты, воинственные друиды и новые мутировавшие обитатели глубин — водные дикари, внешне напоминающие русалок. Чтобы выжить, придется использовать арсенал свежего оружия: Blunderbuss — дробовик, поджигающий врагов, и испорченный кинжал, эффективно поражающий заражённых. Появится возможность отравлять стрелы и применять их в скрытных атаках.

Кроме того, вы сможете открыть четыре новых навыка, включая «разложение», позволяющее бесследно убирать тела после скрытных убийств.

Wicked Isle выходит на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. Пора снова вернуться в мрачный и опасный мир Atomfall — и, возможно, выбрать для него иную судьбу.