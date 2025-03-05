Авторы Atomfall представили новый трейлер, посвященный игровому процессу и некоторым новым деталям

Студия Rebellion представила новый трейлер Atomfall, посвященный игровому процессу. Видео с комментариями геймдиректора Бена Фишера раскрыло детали механик, мира и атмосферы игры.

Сюжет Atomfall разворачивается в Англии спустя пять лет после ядерной катастрофы. Игроки окажутся в открытом мире, полном мрачных секретов и опасностей. Геймплей сочетает элементы выживания, детективные расследования и свободу выбора – например, можно ответить на звонящий телефон или проигнорировать его, и каждое решение повлияет на ход событий.

Разработчики подчеркивают, что игрок может исследовать мир в любом порядке, но некоторые зоны окажутся смертельно опасными. В трейлере показаны тёмные локации, наполненные угрозами, которые усиливают напряжённую атмосферу.

Релиз Atomfall состоится 27 марта на PC, PlayStation и Xbox.