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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.7 79 оценок

Авторы Atomfall представили новый трейлер, посвященный игровому процессу и некоторым новым деталям

butcher69
Новости

Студия Rebellion представила новый трейлер Atomfall, посвященный игровому процессу. Видео с комментариями геймдиректора Бена Фишера раскрыло детали механик, мира и атмосферы игры.

Сюжет Atomfall разворачивается в Англии спустя пять лет после ядерной катастрофы. Игроки окажутся в открытом мире, полном мрачных секретов и опасностей. Геймплей сочетает элементы выживания, детективные расследования и свободу выбора – например, можно ответить на звонящий телефон или проигнорировать его, и каждое решение повлияет на ход событий.

Разработчики подчеркивают, что игрок может исследовать мир в любом порядке, но некоторые зоны окажутся смертельно опасными. В трейлере показаны тёмные локации, наполненные угрозами, которые усиливают напряжённую атмосферу.

Релиз Atomfall состоится 27 марта на PC, PlayStation и Xbox.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MrGamerDad

Напоминает We Happy Few, но на движке Sniper Elite

2
Nodas

Мдя как уже надоел тупой ии в играх, пример на 2:54, ну ударил нас болванчик а дальше то чего он ждал ? Почему дальше не начал бить ? А ждал пока игрок ему в ответ пропишет

0
MalevolentGalileo

"можно ответить на звонящий телефон или проигнорировать его"- это так ново, так необычно...

0