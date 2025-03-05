Авторы Atomfall представили новый трейлер, посвященный игровому процессу и некоторым новым деталям

Студия Rebellion представила новый трейлер Atomfall, посвященный игровому процессу. Видео с комментариями геймдиректора Бена Фишера раскрыло детали механик, мира и атмосферы игры.
Сюжет Atomfall разворачивается в Англии спустя пять лет после ядерной катастрофы. Игроки окажутся в открытом мире, полном мрачных секретов и опасностей. Геймплей сочетает элементы выживания, детективные расследования и свободу выбора – например, можно ответить на звонящий телефон или проигнорировать его, и каждое решение повлияет на ход событий.
Разработчики подчеркивают, что игрок может исследовать мир в любом порядке, но некоторые зоны окажутся смертельно опасными. В трейлере показаны тёмные локации, наполненные угрозами, которые усиливают напряжённую атмосферу.
Релиз Atomfall состоится 27 марта на PC, PlayStation и Xbox.
Напоминает We Happy Few, но на движке Sniper Elite
Мдя как уже надоел тупой ии в играх, пример на 2:54, ну ударил нас болванчик а дальше то чего он ждал ? Почему дальше не начал бить ? А ждал пока игрок ему в ответ пропишет
"можно ответить на звонящий телефон или проигнорировать его"- это так ново, так необычно...