Официальный геймплейный трейлер Atomfall показывает исследование местности, поиск предметов и бой с противником

Разработчики ближе знакомят с миром и игровым процессом Atomfall в этом новом геймплейном трейлере предстоящей однопользовательской RPG-игры на выживание.

Ролик с комментариями демонстрирует бои, поиск ресурсов, решения, которые вам придется принимать и многое другое.

Действие Atomfall происходит после ядерной катастрофы, и игрокам предстоит разгадать тайну того, что произошло на атомной электростанции Windscale. Чтобы разгадать её, вам нужно будет перемещаться по военным лагерям, копаться в заброшенных бункерах под землёй и рисковать своей жизнью в руинах Pagan.

В центре тёмной тайны находится множество эксцентричных персонажей и загадочных организаций, которые населяют карантинную зону. Эти люди годами были отрезаны от внешнего мира и предоставлены сами себе, так что они не совсем нормальные. Но будьте осторожны, они не все дружелюбны, и вам придётся освоить множество оружия дальнего и ближнего боя, если вы хотите выжить.

Atomfall будет доступен 27 марта 2025 года в Game Pass в первый день, на Xbox Series X/S, Xbox One, ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4.