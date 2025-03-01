Официальный геймплейный трейлер Atomfall показывает исследование местности, поиск предметов и бой с противником

Разработчики ближе знакомят с миром и игровым процессом Atomfall в этом новом геймплейном трейлере предстоящей однопользовательской RPG-игры на выживание.
Ролик с комментариями демонстрирует бои, поиск ресурсов, решения, которые вам придется принимать и многое другое.
Действие Atomfall происходит после ядерной катастрофы, и игрокам предстоит разгадать тайну того, что произошло на атомной электростанции Windscale. Чтобы разгадать её, вам нужно будет перемещаться по военным лагерям, копаться в заброшенных бункерах под землёй и рисковать своей жизнью в руинах Pagan.
В центре тёмной тайны находится множество эксцентричных персонажей и загадочных организаций, которые населяют карантинную зону. Эти люди годами были отрезаны от внешнего мира и предоставлены сами себе, так что они не совсем нормальные. Но будьте осторожны, они не все дружелюбны, и вам придётся освоить множество оружия дальнего и ближнего боя, если вы хотите выжить.
Atomfall будет доступен 27 марта 2025 года в Game Pass в первый день, на Xbox Series X/S, Xbox One, ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4.
Графон не айс, стелс ужасен, враги слепые и тупые. Замечательная реклама игры...
Ти що в РПГ на графоний теребонькаешь?
Я просто обобщил всё показанное в ролике. Ни одного позитивного момента там нет.
Почему то отсосинам это не мешает продаваться десятками мульенов. Кроме графония там все уево.
Что то мягко говоря не айс
Социалку и РПГ элементы бриташки в своих роликах непоказывают. Может потому что показывать нечего?
Так и есть
Как-то очень странно себя ведут мобяры