ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 74 оценки

Официальный геймплейный трейлер Atomfall показывает исследование местности, поиск предметов и бой с противником

KoRnEr
Новости

Разработчики ближе знакомят с миром и игровым процессом Atomfall в этом новом геймплейном трейлере предстоящей однопользовательской RPG-игры на выживание.

Ролик с комментариями демонстрирует бои, поиск ресурсов, решения, которые вам придется принимать и многое другое.

Действие Atomfall происходит после ядерной катастрофы, и игрокам предстоит разгадать тайну того, что произошло на атомной электростанции Windscale. Чтобы разгадать её, вам нужно будет перемещаться по военным лагерям, копаться в заброшенных бункерах под землёй и рисковать своей жизнью в руинах Pagan.

В центре тёмной тайны находится множество эксцентричных персонажей и загадочных организаций, которые населяют карантинную зону. Эти люди годами были отрезаны от внешнего мира и предоставлены сами себе, так что они не совсем нормальные. Но будьте осторожны, они не все дружелюбны, и вам придётся освоить множество оружия дальнего и ближнего боя, если вы хотите выжить.

Atomfall будет доступен 27 марта 2025 года в Game Pass в первый день, на Xbox Series X/S, Xbox One, ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4.

14
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Emperor77

Графон не айс, стелс ужасен, враги слепые и тупые. Замечательная реклама игры...

8
Даздрасен Дыклоп

Ти що в РПГ на графоний теребонькаешь?

0
Emperor77 Даздрасен Дыклоп

Я просто обобщил всё показанное в ролике. Ни одного позитивного момента там нет.

0
Даздрасен Дыклоп Emperor77
стелс ужасен, враги слепые и тупые

Почему то отсосинам это не мешает продаваться десятками мульенов. Кроме графония там все уево.

-4
PREDATOR7706

Что то мягко говоря не айс

2
Даздрасен Дыклоп

Социалку и РПГ элементы бриташки в своих роликах непоказывают. Может потому что показывать нечего?

1
FrankPank

Так и есть

0
Дмитрий Алендарев

Как-то очень странно себя ведут мобяры

0