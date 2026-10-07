Он вернулся! Voices38 взломал Atomfall - экшен с Denuvo от Rebellion пал спустя полтора года после релиза

После целого месяца затишья Voices38 снова дал о себе знать и выпустил традиционный кряк для Atomfall от Rebellion, защищённой Denuvo Anti-Tamper. Игра вышла 27 марта 2025 года, а ранее для неё уже существовал гипервизор-обход защиты, появившийся в марте 2026-го.

Atomfall — одиночный survival-action, действие которого происходит на севере Англии через пять лет после ядерной аварии на Уиндскейле. Игроку предстоит исследовать вымышленную карантинную зону, собирать ресурсы, создавать предметы, торговать, сражаться и общаться с местными жителями, постепенно выясняя, что произошло в регионе.

В мире игры встречаются культисты, странные персонажи и правительственные организации, а сама Atomfall сочетает элементы выживания, исследования и экшена от первого лица.