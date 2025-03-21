По словам ведущего программиста, Atomfall позволяет игрокам убивать всех NPC, чтобы предоставить полную свободу

Выступая во время Future Games Show Spring Showcase, ведущий программист Atomfall Ричард Мэй рассказал о возможности, которую игроки могут убивать всех NPC в игре, не беспокоясь о том, что они отключатся от сюжета игры. Как заметил GamesRadar, Мэй описал эту функцию как сложную задачу для разработки.
Я думаю, мы нашли хороший баланс, который позволяет вам иметь эту свободу и при этом переживать интересную историю, поэтому мы надеемся, что это даст людям чувство свободы, которое они обычно не испытывают.
Последним крупным релизом, который позволял игрокам убивать практически любого NPC, был The Elder Scrolls 3: Morrowind. Однако Atomfall имеет другую структуру, в которой её история медленно раскрывается игроками, и, таким образом, позволяет им убивать NPC, не беспокоясь.
Мы предоставляем вас самим себе, поэтому вам не говорят идти в определенном направлении. Мы даем вам набор зацепок, которым вы, возможно, захотите следовать, но в конечном итоге все зависит от вас, что вы будете делать, с кем вы будете взаимодействовать в зоне, с кем вы подружитесь и, в конечном счете, кого вы убьете. Вы можете убить любого в зоне, если захотите — не говорю, что вы должны, но вы можете, если захотите.
Atomfall приближается к дате выхода 27 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра также будет доступна в Game Pass с первого дня.
// Евгений Груздь
Вопрос, а дети там будут?
Потерять задание можно и без убийства НПС, например, из-за глюка или из-за желания авторов растянут игру, например, делая задание зависимым от выбора игрока задолго до этого задания т.н. вариативность.
хз в кибере ты вроде арасаку или нигу не вальнешь
Это где ты такой чепухи наслушался ?
На телевизоре сказали🤭
В аутер ворлд неплохой сюжет и всех убивать можно, правда дарило свободу
А понятно, ну тогда вопросов нет
Это что игра для садистов?
Наслушались слов Бендера видимо) "Убить всех Людей")))
И как это на квесты повлияет? Убию кого-то, а без него дальше не продвинутся...
В балдурусе 3 свобода крайне хорошо реализованна
Думаю будет как в том же Морровинде, где выносишь квестового перса, и дальше по сюжету не продвинешься
А концовка все равно будет одинаковая
Убивай меня полностью...
О, это здорово. Такое мы любим.
Во всех играх для самой лучшей концовки нужно всегда всех щадить и всем помогать. Так что никаких убийств.
В готике такая возможность полностью сломала игру, ибо старый лагерь был очищен // Егор Смирнов