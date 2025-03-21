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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 97 оценок

По словам ведущего программиста, Atomfall позволяет игрокам убивать всех NPC, чтобы предоставить полную свободу

monk70 monk70

Выступая во время Future Games Show Spring Showcase, ведущий программист Atomfall Ричард Мэй рассказал о возможности, которую игроки могут убивать всех NPC в игре, не беспокоясь о том, что они отключатся от сюжета игры. Как заметил GamesRadar, Мэй описал эту функцию как сложную задачу для разработки.

Я думаю, мы нашли хороший баланс, который позволяет вам иметь эту свободу и при этом переживать интересную историю, поэтому мы надеемся, что это даст людям чувство свободы, которое они обычно не испытывают.

Последним крупным релизом, который позволял игрокам убивать практически любого NPC, был The Elder Scrolls 3: Morrowind. Однако Atomfall имеет другую структуру, в которой её история медленно раскрывается игроками, и, таким образом, позволяет им убивать NPC, не беспокоясь.

Мы предоставляем вас самим себе, поэтому вам не говорят идти в определенном направлении. Мы даем вам набор зацепок, которым вы, возможно, захотите следовать, но в конечном итоге все зависит от вас, что вы будете делать, с кем вы будете взаимодействовать в зоне, с кем вы подружитесь и, в конечном счете, кого вы убьете. Вы можете убить любого в зоне, если захотите — не говорю, что вы должны, но вы можете, если захотите.

Atomfall приближается к дате выхода 27 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра также будет доступна в Game Pass с первого дня.

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31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Евгений Груздь

21
Farisey

Вопрос, а дети там будут?

7
Egik81

Потерять задание можно и без убийства НПС, например, из-за глюка или из-за желания авторов растянут игру, например, делая задание зависимым от выбора игрока задолго до этого задания т.н. вариативность.

0
Комментарий удален
Alex40001

хз в кибере ты вроде арасаку или нигу не вальнешь

0
Light of Tfuth
, маньяков воспитываете?

Это где ты такой чепухи наслушался ?

3
Дмитрий Российский Light of Tfuth

На телевизоре сказали🤭

0
VenomTRat

В аутер ворлд неплохой сюжет и всех убивать можно, правда дарило свободу

2
Light of Tfuth Дмитрий Российский

А понятно, ну тогда вопросов нет

0
sa1958

Это что игра для садистов?

0
Anal4onok

Наслушались слов Бендера видимо) "Убить всех Людей")))

0
Stylusss

И как это на квесты повлияет? Убию кого-то, а без него дальше не продвинутся...

0
kekeskrekes

В балдурусе 3 свобода крайне хорошо реализованна

0
K0t Felix

Думаю будет как в том же Морровинде, где выносишь квестового перса, и дальше по сюжету не продвинешься

0
Бенедикт Вольфрамович

А концовка все равно будет одинаковая

0
QuirkyRivenstar

Убивай меня полностью...

0
Raphtallia

О, это здорово. Такое мы любим.

0
GG4

Во всех играх для самой лучшей концовки нужно всегда всех щадить и всем помогать. Так что никаких убийств.

0
Пользователь ВКонтакте

В готике такая возможность полностью сломала игру, ибо старый лагерь был очищен // Егор Смирнов

-3