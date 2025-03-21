По словам ведущего программиста, Atomfall позволяет игрокам убивать всех NPC, чтобы предоставить полную свободу

Выступая во время Future Games Show Spring Showcase, ведущий программист Atomfall Ричард Мэй рассказал о возможности, которую игроки могут убивать всех NPC в игре, не беспокоясь о том, что они отключатся от сюжета игры. Как заметил GamesRadar, Мэй описал эту функцию как сложную задачу для разработки.

Я думаю, мы нашли хороший баланс, который позволяет вам иметь эту свободу и при этом переживать интересную историю, поэтому мы надеемся, что это даст людям чувство свободы, которое они обычно не испытывают.

Последним крупным релизом, который позволял игрокам убивать практически любого NPC, был The Elder Scrolls 3: Morrowind. Однако Atomfall имеет другую структуру, в которой её история медленно раскрывается игроками, и, таким образом, позволяет им убивать NPC, не беспокоясь.

Мы предоставляем вас самим себе, поэтому вам не говорят идти в определенном направлении. Мы даем вам набор зацепок, которым вы, возможно, захотите следовать, но в конечном итоге все зависит от вас, что вы будете делать, с кем вы будете взаимодействовать в зоне, с кем вы подружитесь и, в конечном счете, кого вы убьете. Вы можете убить любого в зоне, если захотите — не говорю, что вы должны, но вы можете, если захотите.

Atomfall приближается к дате выхода 27 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра также будет доступна в Game Pass с первого дня.