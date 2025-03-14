Разработчики Atomfall признали сравнения с Fallout, но уверены, что их игра - это нечто иное

Разработчики Atomfall из студии Rebellion с самого начала понимали, что их новый проект будет сравниваться с Fallout. Тематика постъядерного апокалипсиса, альтернативная история и вид от первого лица действительно создают определённые параллели, но команда подчёркивает, что их игра — это не «британский Fallout», а нечто уникальное.

«Да, мы знали, что сравнения будут, но как только вы сыграете в Atomfall, сразу поймёте, что это совсем другая игра», — заявил арт-директор Райан Грин.

Atomfall предложит свободный стиль прохождения, где игрок сможет выбрать, как взаимодействовать с миром. Можно убить абсолютно всех NPC, что приведёт к изменению концовки, но можно и пройти игру без единого убийства — разработчики уверяют, что такая возможность есть.

В отличие от классических RPG, Atomfall не будет иметь чётких основного и побочных квестов — сюжет подаётся через переплетающиеся истории, каждая из которых влияет на финал.

Средняя продолжительность прохождения составит около 25 часов, но для тех, кто хочет исследовать мир полностью, игра предложит намного больше контента.

Atomfall разрабатывается студией Rebellion, известной по серии Sniper Elite, и, несмотря на амбициозность, проект не стремится конкурировать с масштабами Fallout или The Elder Scrolls.