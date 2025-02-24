Разработчики Sniper Elite признают, что их экспериментальный геймплей в Atomfall "может сработать, а может и нет"

Несмотря на скорый выход Atomfall, разработчики из Rebellion остаются прозрачными перед сообществом и не скрывают, что их новый проект представляет собой рискованный эксперимент. В недавнем интервью один из руководителей серии Sniper Elite и ведущий дизайнер Бен Фишер проекта заявил, что команда использует игру как платформу для идей, которые не решились бы реализовать в других проектах.

Мы взяли творческие принципы, к которым стремились, и просто следовали им. В игре есть элементы, которые невозможно заранее спрогнозировать. Мы не уверены, как игроки их воспримут.

— рассказал Фишер

Одной из особенностей игрового процесса и открытого мира в Atomfall стал концепт, который напоминает Dying Light 2, где решения игрока меняли баланс сил между зомби и людьми, хотя в итоговой версии игры эти механики были значительно упрощены. Кроме этого новая игра предлагает более сложный геймплей с минимальными подсказками. Разработчики хотят, чтобы игрок чувствовал себя детективом, исследующим загадки, а не просто выполнял стандартные квесты.

Главный редактор PC Gamer Фил Сэвидж, протестировавший игру в сентябре прошлого года, похвалил именно этот аспект – изучение локаций, поиск улик и расследование таинственных событий. Однако боевую систему он назвал «сыроватой», хотя с момента тестирования прошло уже шесть месяцев, и, возможно, разработчики успели её доработать. Получится ли у Rebellion реализовать свои амбициозные идеи – узнаем уже скоро. Atomfall выходит 27 марта.