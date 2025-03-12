Rebellion раскрыла минимальные системные требования для Atomfall, ожидаемой постапокалиптической игры, вдохновленной катастрофой в Виндскейле. Чтобы запустить игру на PC, потребуется RTX 2060 и 16 ГБ ОЗУ, а сама она не займет слишком много места благодаря фирменному движку Asura.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10/11;
- Процессор: Intel CPU Core i5-9400f или аналог;
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ;
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB) или аналог;
- DirectX: версии 12;
- Место на диске: 60 GB.
Atomfall часто сравнивают с Fallout, но это экшен на выживание с упором на исследование, крафтинг и моральные дилеммы. Игроков ждет нелинейный мир, где каждое решение влияет на сюжет. Оружие и боеприпасы в дефиците, а бой сочетает стрельбу и рукопашные атаки, как в серии Sniper Elite.
Релиз состоится 27 марта на PC, PS5 и Xbox Series S|X, а владельцы Deluxe Edition получат три дня раннего доступа и внутриигровые бонусы. Кроме того, в день выхода Atomfall появится в Game Pass.
через геймпасс можно опробовать, но чет не верю я в эту игру
Атомкал
карты 2060 уже как база походу в 2025 году
к концу 25 году не найдется скорее всего ни одной игры, которая в минималках ниже 2060
мне то норм, игроков правда жалко, детей и тд
Если у них на 2060 деньги были то и на 4060 найдут
Было бы справедливо, если бы визуальное качество соответствовало требованиям к железу. Но этого нет.
Ну тут или смириться и отказаться от игр или подстроиться под правила рынка и покупать новое железо
Раз это продвигаться, значит пока что геймеры готовы обновлять железо даже когда качество не увеличивается
Rx 6600 по лучше 2060 будет
Ну так 2060 это бюджетная карта семилетней давности.
Это для full-hd 60 ФПС, или 30? Почему не указывают
Так же хотелось бы знать, с учетом апскейлеров, или нет
У этих раков нету длсс как и в снайпере
Жалко, скорее всего TAA будет. А она мне не нравится, лучше уж DL
чето не возбуждает шляпа детская какаято