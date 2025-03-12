Rebellion раскрыла минимальные системные требования для Atomfall, ожидаемой постапокалиптической игры, вдохновленной катастрофой в Виндскейле. Чтобы запустить игру на PC, потребуется RTX 2060 и 16 ГБ ОЗУ, а сама она не займет слишком много места благодаря фирменному движку Asura.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10/11;

Процессор: Intel CPU Core i5-9400f или аналог;

Оперативная память: 16 GB ОЗУ;

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB) или аналог;

DirectX: версии 12;

Место на диске: 60 GB.

Atomfall часто сравнивают с Fallout, но это экшен на выживание с упором на исследование, крафтинг и моральные дилеммы. Игроков ждет нелинейный мир, где каждое решение влияет на сюжет. Оружие и боеприпасы в дефиците, а бой сочетает стрельбу и рукопашные атаки, как в серии Sniper Elite.

Релиз состоится 27 марта на PC, PS5 и Xbox Series S|X, а владельцы Deluxe Edition получат три дня раннего доступа и внутриигровые бонусы. Кроме того, в день выхода Atomfall появится в Game Pass.