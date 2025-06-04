Rebellion выпустила первое крупное DLC для научно-фантастического шутера Atomfall под названием Wicked Isle

Дополнение Wicked Isle можно приобрести отдельно или получить бесплатно в составе Deluxe-издания. В честь выхода аддона, разработчики опубликовали геймплейный ролик продолжительностью 20 минут. По сюжету игроки отправятся на Мидсаммер – заражённый и опасный остров рядом с атомной станцией. Там обитают мутанты, культисты, рыболюды и другие твари, а исследование локации даёт новые ресурсы, оружие, навыки и улучшенный металлодетектор.

Среди опасных мутных вод скрыт остров зла исследуйте новый таинственный регион у берегов графства Камберленд. Говорят, когда-то там была жутковатая рыбацкая деревенька, но местные уже много лет не видели никого из тех краев. Лодка, отплывающая из деревни Уиндэм, ждет смельчаков, готовых взглянуть на остров собственными глазами. Отважные исследователи столкнутся с новыми загадками и смогут найти новые ресурсы и дороги к спасению.

Atomfall — сурвайвал-экшен от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативной версии Британии 60-х годов, пережившей ядерную катастрофу. Экшен доступен на ПК, PlayStation и Xbox, а также по подписке Game Pass.

Игра вышла в марте 2025 года и собрала более 2 миллионов игроков за первые две недели, а еще получила 74 балла из 100 от критиков и 6,8 из 10 от геймеров. Rebellion уже думает о создании сиквела.