В Atomfall сыграли более 1,5 миллиона игроков с момента запуска на прошлой неделе

Rebellion объявила, что Atomfall значительно превзошла отметку в один миллион игроков за выходные, хотя она была запущена только на прошлой неделе. В общей сложности в Atomfall уже сыграли более 1,5 миллиона игроков.
Игроки Atomfall оказались брутальными, поскольку более 316 000 игроков убили ученого в самом начале игры. Всего было совершено более 3,7 миллионов убийств с помощью биты для крикета, при этом было съедено более 4 миллионов пирожков и выпито 300 000 чашек чая.
Генеральный директор и соучредитель Rebellion Джейсон Кингсли сказал:
Мы рады, что так много игроков наслаждаются Atomfall. То, что за такой короткий промежуток времени число игроков превысило миллион, говорит о креативности и преданности всей команды Rebellion. Наш размер и стабильность означают, что мы можем рисковать, чтобы создать что-то столь необычное, как Atomfall. К счастью, этот риск окупается.
Мы британская компания, и игра является истинным отражением этого. Действие игры происходит не только в пышной, красивой сельской местности, но и Atomfall черпает вдохновение из множества классических британских книг, фильмов и сериалов. Мы надеемся, что игроки продолжат получать удовольствие от исследования мира Atomfall, и с нетерпением ждем будущего контента для игры.
Atomfall доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC и PC в Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4. Atomfall сертифицирована в Steam Deck.
поиграл часик и рефанд
никому не советую
Всё ультра плохо или мега плохо?
ультра мега плохо
как по мне
абоба наверное поинтереснее будет
хз, мне зашло. Не без минусов, но и не полный провал, с удовольствием прошел. Возможно, из-за моей любви к зеленому постапоку) уж очень люблю виды заброшенной цивилизации, захваченной зеленью
К абобе не прикасался, но вот к старфилду прикасался и не стал бы их сравнивать, но игра в РПГ составляющей про#бана полностью. В старфилде в этом получше, но там сюжет незавлекающий абсолютно так бы возможно и прошел бы старфилд хотя бы, если сюжет там был интригующий.
нормальная игруха , советую .
У этой игры на метакритик рейтинг от журналюг выше, чем у атомик Харт, но объективно говоря это игра вообще не заслуживает такой рейтинг в рецензиях
Как обычно все деньги ушли на маркетинг
Атомшлак
Не стоит покупки. Уже возврат оформил.
Когда пиарщики, подобные цифрами, бросаются всегда интересно, сколько реально игроков было, а сколько ботов.
Игра в геймпасе. В стиме онлайн был очень низкий думаю на консолях игру купили больше ну и через геймпас кто-то, да сыграл.
Ясно. Значит у этих тоже провал по продажам, раз говорят о количестве поигравших, а не о количестве проданных копий. Вот сыграешь ты через семейный доступ стима бесплатно в эту игру и тебя тоже засчитают в статистику, а потом похвастаются количеством игроков. Очень удобная схема манипуляции с цифрами, когда продажи фиговые.
Атомфалл // Сергей Бегленко
Сколько людей геймпасс купило, столько и поиграли в атомфол. Все просто.
в стиме 3к играет, но по отчетам 1.5 ляма... что то не сходится
Я поиграл по геймпасс пару часов и забросил если честно, что-то вообще не хочется ее больше запускать. Кому как конечно, но покупать однозначно НЕТ!!!