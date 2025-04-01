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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7 159 оценок

В Atomfall сыграли более 1,5 миллиона игроков с момента запуска на прошлой неделе

monk70 monk70

Rebellion объявила, что Atomfall значительно превзошла отметку в один миллион игроков за выходные, хотя она была запущена только на прошлой неделе. В общей сложности в Atomfall уже сыграли более 1,5 миллиона игроков.

Игроки Atomfall оказались брутальными, поскольку более 316 000 игроков убили ученого в самом начале игры. Всего было совершено более 3,7 миллионов убийств с помощью биты для крикета, при этом было съедено более 4 миллионов пирожков и выпито 300 000 чашек чая.

Генеральный директор и соучредитель Rebellion Джейсон Кингсли сказал:

Мы рады, что так много игроков наслаждаются Atomfall. То, что за такой короткий промежуток времени число игроков превысило миллион, говорит о креативности и преданности всей команды Rebellion. Наш размер и стабильность означают, что мы можем рисковать, чтобы создать что-то столь необычное, как Atomfall. К счастью, этот риск окупается.

Мы британская компания, и игра является истинным отражением этого. Действие игры происходит не только в пышной, красивой сельской местности, но и Atomfall черпает вдохновение из множества классических британских книг, фильмов и сериалов. Мы надеемся, что игроки продолжат получать удовольствие от исследования мира Atomfall, и с нетерпением ждем будущего контента для игры.

Atomfall доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC и PC в Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4. Atomfall сертифицирована в Steam Deck.

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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
My life is a game

поиграл часик и рефанд
никому не советую

11
Spillik

Всё ультра плохо или мега плохо?

2
My life is a game Spillik

ультра мега плохо
как по мне

абоба наверное поинтереснее будет

1
JIoMTuK Spillik

хз, мне зашло. Не без минусов, но и не полный провал, с удовольствием прошел. Возможно, из-за моей любви к зеленому постапоку) уж очень люблю виды заброшенной цивилизации, захваченной зеленью

2
luVol My life is a game

К абобе не прикасался, но вот к старфилду прикасался и не стал бы их сравнивать, но игра в РПГ составляющей про#бана полностью. В старфилде в этом получше, но там сюжет незавлекающий абсолютно так бы возможно и прошел бы старфилд хотя бы, если сюжет там был интригующий.

0
gekans Spillik

нормальная игруха , советую .

1
luVol

У этой игры на метакритик рейтинг от журналюг выше, чем у атомик Харт, но объективно говоря это игра вообще не заслуживает такой рейтинг в рецензиях

11
Fatcannabis

Как обычно все деньги ушли на маркетинг

5
Fatcannabis

Атомшлак

3
MrGamerDad

Не стоит покупки. Уже возврат оформил.

3
Egik81

Когда пиарщики, подобные цифрами, бросаются всегда интересно, сколько реально игроков было, а сколько ботов.

1
luVol

Игра в геймпасе. В стиме онлайн был очень низкий думаю на консолях игру купили больше ну и через геймпас кто-то, да сыграл.

0
Janekste

Ясно. Значит у этих тоже провал по продажам, раз говорят о количестве поигравших, а не о количестве проданных копий. Вот сыграешь ты через семейный доступ стима бесплатно в эту игру и тебя тоже засчитают в статистику, а потом похвастаются количеством игроков. Очень удобная схема манипуляции с цифрами, когда продажи фиговые.

1
Пользователь ВКонтакте

Атомфалл // Сергей Бегленко

0
Prestоn

Сколько людей геймпасс купило, столько и поиграли в атомфол. Все просто.

0
Hakuni

в стиме 3к играет, но по отчетам 1.5 ляма... что то не сходится

0
211186

Я поиграл по геймпасс пару часов и забросил если честно, что-то вообще не хочется ее больше запускать. Кому как конечно, но покупать однозначно НЕТ!!!

0