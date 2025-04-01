В Atomfall сыграли более 1,5 миллиона игроков с момента запуска на прошлой неделе

Rebellion объявила, что Atomfall значительно превзошла отметку в один миллион игроков за выходные, хотя она была запущена только на прошлой неделе. В общей сложности в Atomfall уже сыграли более 1,5 миллиона игроков.

Игроки Atomfall оказались брутальными, поскольку более 316 000 игроков убили ученого в самом начале игры. Всего было совершено более 3,7 миллионов убийств с помощью биты для крикета, при этом было съедено более 4 миллионов пирожков и выпито 300 000 чашек чая.

Генеральный директор и соучредитель Rebellion Джейсон Кингсли сказал:

Мы рады, что так много игроков наслаждаются Atomfall. То, что за такой короткий промежуток времени число игроков превысило миллион, говорит о креативности и преданности всей команды Rebellion. Наш размер и стабильность означают, что мы можем рисковать, чтобы создать что-то столь необычное, как Atomfall. К счастью, этот риск окупается.



Мы британская компания, и игра является истинным отражением этого. Действие игры происходит не только в пышной, красивой сельской местности, но и Atomfall черпает вдохновение из множества классических британских книг, фильмов и сериалов. Мы надеемся, что игроки продолжат получать удовольствие от исследования мира Atomfall, и с нетерпением ждем будущего контента для игры.

Atomfall доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC и PC в Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4. Atomfall сертифицирована в Steam Deck.