Сегодня взломщик voices38 сообщил о выпуске крякфикса для своего взлома защиты Denuvo в экшене Atomfall.
voices38 отметил, что крякфикс исправляет вылет в DLC, который происходил из-за некорректно перехвата (хука). Взломщик принёс извинения за доставленные неудобства.
Последней взломанной игрой стала Phantom Blade Zero. Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.
войс конечно легенда, но сейчас все думают только о порте ГТА 6 (я считаю)
Вокси что -то разошёлся)
Эй, прекрати столько игр взламывать🙏🫶 Зачем я тогда потратил бабло на них🤷♂️ // Rogal Dorn