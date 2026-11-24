Сегодня взломщик voices38 сообщил о выпуске крякфикса для своего взлома защиты Denuvo в экшене Atomfall.

voices38 отметил, что крякфикс исправляет вылет в DLC, который происходил из-за некорректно перехвата (хука). Взломщик принёс извинения за доставленные неудобства.

Последней взломанной игрой стала Phantom Blade Zero. Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.