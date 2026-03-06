ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 721 оценка

0xZe0n обошел защиту Denuvo в Atomic Heart с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик 0xZe0n выпустил первую версию обхода защиты Denuvo в шутере Atomic Heart с помощью гипервизора.

Atomic Heart "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Взлом работает на процессорах AMD и Intel. Новая методика запуска взлома, без отключения Secure Boot и включения тестового режима, еще находится на этапе тестирования, поэтому способ запуска таких взломов остаётся прежним.

Вероятно взломщики устали от всей этой "драмы" вокруг допуска гипервизор-взломов на CS.RIN и составления инструкций, поэтому решили начать временно выпускать имеющиеся гипервизор-взломы через другие ресурсы в сети.

Atomic Heart вышла в 2023 году и с тех пор оставалась невзломанной. До релиза в сеть попал незащищённый билд разработчиков, но он был в ужасном техническом состоянии, из-за чего его было трудно назвать полноценной игрой.

31
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
All-Seeing Shadow
0xZe0n обошел защиту Denuvo в Atomic Heart с помощью гиперскама
15
Мясо с майонезом

Атомекхерд не была защищена денувой)) чё за разводняк ахахаххахах

9
Геральт Батькович

Купил за 1200 голд версию, в жопу ваш тепловизор

8
Денис Сидоров 5

Игра уже 17 часов в зеленом магазе, а новость только что))))

7
Black3D

Сейчас проверим эту легенду с уровнями в туннелях в 90 процентов случаев и сюжетом который можно полностью узнать только через dlc

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ