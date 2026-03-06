0xZe0n обошел защиту Denuvo в Atomic Heart с помощью гипервизора

Взломщик 0xZe0n выпустил первую версию обхода защиты Denuvo в шутере Atomic Heart с помощью гипервизора.

Взлом работает на процессорах AMD и Intel. Новая методика запуска взлома, без отключения Secure Boot и включения тестового режима, еще находится на этапе тестирования, поэтому способ запуска таких взломов остаётся прежним.

Вероятно взломщики устали от всей этой "драмы" вокруг допуска гипервизор-взломов на CS.RIN и составления инструкций, поэтому решили начать временно выпускать имеющиеся гипервизор-взломы через другие ресурсы в сети.

Atomic Heart вышла в 2023 году и с тех пор оставалась невзломанной. До релиза в сеть попал незащищённый билд разработчиков, но он был в ужасном техническом состоянии, из-за чего его было трудно назвать полноценной игрой.