Акция: VK Play Cloud дарит 5 часов бесплатной игры в Atomic Heart

VK Play Cloud запустил акцию: владельцы Atomic Heart могут получить 5 часов игрового времени для запуска экшена в сервисе облачного гейминга. Пользователь сможет играть в популярный шутер так, как если бы у него был мощный компьютер. Доступ к Cloud можно получить не только на Windows, но и на компьютерах Mac, а также телевизорах или телефонах на Android.
Чтобы активировать специальный тариф и получить бесплатный доступ к сервису VK Play Cloud на 5 часов, нужно перейти по ссылке до 6 августа 2023 года. Начать играть можно сразу прямо в браузере. Второй вариант: до этой даты активировать промокод ATOMIC2023 в личном кабинете.
В рамках акции можно бесплатно запустить на VK Play Cloud только Atomic Heart, запуск других игр будет недоступен. Принять участие в акции могут только те пользователи, у кого нет активного тарифа на VK Play Cloud, а Atomic Heart уже куплена в VK Play.
Это актуально для тех, кто зачем-то купил игру, но имеет компьютера.
Так дали часов 20 тогда чтобы наверняка можно было пройти а не за 5 часов лететь
Купи игру в недосервисе, купи облачную подписку.
Да, уж, "везёт" всему региону СНГ с Aromic Heart, если нет возможности купить в Steam или на консоль. Тот редкий случай, когда поддержу скачивание пиратской версии.
Да и какой ПК надо иметь, чтобы игра не пошла? На минимальных в 1080р30 можно даже на GTX 750 Ti сыграть.
Даром не нужен этот проходняк
Лучшая игра в этом году, пока Starfield не вышел. Ну и лучший саундтрек и шутер в этом году.