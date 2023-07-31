Акция: VK Play Cloud дарит 5 часов бесплатной игры в Atomic Heart

VK Play Cloud запустил акцию: владельцы Atomic Heart могут получить 5 часов игрового времени для запуска экшена в сервисе облачного гейминга. Пользователь сможет играть в популярный шутер так, как если бы у него был мощный компьютер. Доступ к Cloud можно получить не только на Windows, но и на компьютерах Mac, а также телевизорах или телефонах на Android.

Чтобы активировать специальный тариф и получить бесплатный доступ к сервису VK Play Cloud на 5 часов, нужно перейти по ссылке до 6 августа 2023 года. Начать играть можно сразу прямо в браузере. Второй вариант: до этой даты активировать промокод ATOMIC2023 в личном кабинете.

В рамках акции можно бесплатно запустить на VK Play Cloud только Atomic Heart, запуск других игр будет недоступен. Принять участие в акции могут только те пользователи, у кого нет активного тарифа на VK Play Cloud, а Atomic Heart уже куплена в VK Play.