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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 726 оценок

Акция: VK Play Cloud дарит 5 часов бесплатной игры в Atomic Heart

Simple Jack
Новости

VK Play Cloud запустил акцию: владельцы Atomic Heart могут получить 5 часов игрового времени для запуска экшена в сервисе облачного гейминга. Пользователь сможет играть в популярный шутер так, как если бы у него был мощный компьютер. Доступ к Cloud можно получить не только на Windows, но и на компьютерах Mac, а также телевизорах или телефонах на Android.

Чтобы активировать специальный тариф и получить бесплатный доступ к сервису VK Play Cloud на 5 часов, нужно перейти по ссылке до 6 августа 2023 года. Начать играть можно сразу прямо в браузере. Второй вариант: до этой даты активировать промокод ATOMIC2023 в личном кабинете.

В рамках акции можно бесплатно запустить на VK Play Cloud только Atomic Heart, запуск других игр будет недоступен. Принять участие в акции могут только те пользователи, у кого нет активного тарифа на VK Play Cloud, а Atomic Heart уже куплена в VK Play.

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-6
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ABRASцовы

Это актуально для тех, кто зачем-то купил игру, но имеет компьютера.

0
Mad_cloud

Так дали часов 20 тогда чтобы наверняка можно было пройти а не за 5 часов лететь

0
warp 37

Купи игру в недосервисе, купи облачную подписку.

Да, уж, "везёт" всему региону СНГ с Aromic Heart, если нет возможности купить в Steam или на консоль. Тот редкий случай, когда поддержу скачивание пиратской версии.

Да и какой ПК надо иметь, чтобы игра не пошла? На минимальных в 1080р30 можно даже на GTX 750 Ti сыграть.

0
RTYWD

Даром не нужен этот проходняк

-6
warp 37

Лучшая игра в этом году, пока Starfield не вышел. Ну и лучший саундтрек и шутер в этом году.

0