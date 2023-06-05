Atomic Heart 21.02.2023
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Atomic Heart 2 уже находится в разработке. Создатель популярной игры раскрыл первые детали сиквела

Simple Jack
Новости

Продолжение нашумевшего тайтла Atomic Heart обещает быть более масштабным.

Глава студии Mundfish Роберт Багратуни принял участие в шоу «Кстати», где «случайно» проболтался о второй части игры Atomic Heart.

В ходе беседы один из ведущих, Гарик Харламов, сравнил игру про восстание роботов в альтернативном СССР с Fallout. В ответ на это Багратуни заявил: «Fallout — он более RPG-шный, чем первый Atomic Heart. В Atomic Heart 2 RPG-шности будет намного больше».

Этим высказыванием глава Mundfish подтвердил разработку сиквела. Также он подчеркнул, что очень доволен продажами игры.

Интересно, что изначально Багратуни планировал выпустить небольшую VR-игру, но затем проект разросся до масштабов Atomic Heart.

Напомним, релиз Atomic Heart на ПК и консолях состоялся 21 февраля 2023 года. Сейчас разработчики активно работают над DLC.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Sir_Rumata

Супер, только успеха могу им пожелать
Как ни как впервые за год игру купил, увы не в стиме, но хоть так

3