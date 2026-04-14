Atomic Heart: Blood on Crystal Релиз уже завтра!

Всех приветствую, и спешу напомнить что уже завтра состоится релиз нового DLC к Atomic Heart, в трейлере которого нам показали много вкусностей и интересностей!

Пробежимся по тому, что нам показали.

Город, в трейлере было видно какой то большой ночной город, пусть и фоном, но возможно нам дадут по нему побродить!

Мрачный порт с корабликами от которого так и тянет мрачностью!



Кто будет помогать главному герою?

Алексей Лебедев, создатель Элеоноры

Техник Николай

Забавный мужик по кличке "Охотник"

Океанолог Настя

Екатерина, она же близняшка



Так же, нас жду новые враги, коих тоже показали в трейлере.

Один из них похож на бочку-скорпиона, а другой на...нечто похожее

А так же жидкие чуваки, которые будут смачно давать Серёге в морду с вертухи