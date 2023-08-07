Atomic Heart еще может обзавестись мультиплеером

Динамичный экшен Atomic Heart от Mundfish, как и многие другие крупные релизы, прошел долгий и трудный этап производства. Разработчикам проекта приходилось искать идеальный баланс для реализации собственных идей и увлекательного геймплея, попутно отказавшись от некоторых амбициозных задумок. Одним из вырезанных элементов Atomic Heart был многопользовательский режим, но у игроков еще есть шанс его увидеть.
Еще задолго до релиза Atomic Heart руководитель студии Mundfish Роберт Багратуни сообщил, что команде пришлось отказаться от реализации мультиплеера в игре. Несмотря на то, что авторы официально отбросили эту идею, остается шанс, что его добавят в будущем дополнении для игры. На это намекает новая вакансия в Mundfish.
В сети обратили внимание, что авторы Atomic Heart находятся в поисках специалиста по созданию многопользовательского режима. В команду требуются опытные разработчики с опытом работы с сетевым кодом и знаниями практической реализации мультиплеера. Применение новым сотрудникам Mundfish может найти уже в разработке следующего дополнения для основной игры. Если многопользовательский режим не будет реализован в DLC, его можно будет ждать уже в сиквеле Atomic Heart.
Чем они занимаются на этой кликабельной фотке?
Соски не торчат, лобок не взбух..... значит не секас. Скорее всего - балетный этюд))))
Жюопа низе пасижюре ле шасе уи бу де ла пиз да пул)))))
Мультиплеер вряд ли будет, а вот возможный кооператив в каком-то сюжетном длс скорее всего допом за близняшку вполне вероятен
Что это было?
на фото кадр из игры или отдельный фан?
Если там карты будут на выбор как обычно бывает в сетевых шутерах, то сервера нужно содержать, а это дополнительные траты. Странно в общем работать себе в убыток
Ну чьто Вы такое пишете, сударь? У игры, как утверждают местные фанбои, головокружительный успех! Какие такие полтора косаря онлайна, акститесь!
Чтобы страдать от уныния массово?
Не надо.
Очень сомневаюсь в этом. Да и ничего хорошего не жду после халтурного Annihilation Instinct.