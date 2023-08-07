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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 901 оценка

Atomic Heart еще может обзавестись мультиплеером

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Gutsz
Новости

Динамичный экшен Atomic Heart от Mundfish, как и многие другие крупные релизы, прошел долгий и трудный этап производства. Разработчикам проекта приходилось искать идеальный баланс для реализации собственных идей и увлекательного геймплея, попутно отказавшись от некоторых амбициозных задумок. Одним из вырезанных элементов Atomic Heart был многопользовательский режим, но у игроков еще есть шанс его увидеть.

Еще задолго до релиза Atomic Heart руководитель студии Mundfish Роберт Багратуни сообщил, что команде пришлось отказаться от реализации мультиплеера в игре. Несмотря на то, что авторы официально отбросили эту идею, остается шанс, что его добавят в будущем дополнении для игры. На это намекает новая вакансия в Mundfish.

В сети обратили внимание, что авторы Atomic Heart находятся в поисках специалиста по созданию многопользовательского режима. В команду требуются опытные разработчики с опытом работы с сетевым кодом и знаниями практической реализации мультиплеера. Применение новым сотрудникам Mundfish может найти уже в разработке следующего дополнения для основной игры. Если многопользовательский режим не будет реализован в DLC, его можно будет ждать уже в сиквеле Atomic Heart.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Чем они занимаются на этой кликабельной фотке?

5
VanGrey

Соски не торчат, лобок не взбух..... значит не секас. Скорее всего - балетный этюд))))
Жюопа низе пасижюре ле шасе уи бу де ла пиз да пул)))))

-1
luVol

Мультиплеер вряд ли будет, а вот возможный кооператив в каком-то сюжетном длс скорее всего допом за близняшку вполне вероятен

0
BerkutSuper

Что это было?

0
Huntress_2BSEX

на фото кадр из игры или отдельный фан?

0
Хлыст

Если там карты будут на выбор как обычно бывает в сетевых шутерах, то сервера нужно содержать, а это дополнительные траты. Странно в общем работать себе в убыток

-1
Corsac

Ну чьто Вы такое пишете, сударь? У игры, как утверждают местные фанбои, головокружительный успех! Какие такие полтора косаря онлайна, акститесь!

-2
Executor666

Чтобы страдать от уныния массово?

-2
Кей Овальд

Не надо.

-6
warp 37

Очень сомневаюсь в этом. Да и ничего хорошего не жду после халтурного Annihilation Instinct.

-20