Atomic Heart еще может обзавестись мультиплеером ©

Динамичный экшен Atomic Heart от Mundfish, как и многие другие крупные релизы, прошел долгий и трудный этап производства. Разработчикам проекта приходилось искать идеальный баланс для реализации собственных идей и увлекательного геймплея, попутно отказавшись от некоторых амбициозных задумок. Одним из вырезанных элементов Atomic Heart был многопользовательский режим, но у игроков еще есть шанс его увидеть.

Еще задолго до релиза Atomic Heart руководитель студии Mundfish Роберт Багратуни сообщил, что команде пришлось отказаться от реализации мультиплеера в игре. Несмотря на то, что авторы официально отбросили эту идею, остается шанс, что его добавят в будущем дополнении для игры. На это намекает новая вакансия в Mundfish.

В сети обратили внимание, что авторы Atomic Heart находятся в поисках специалиста по созданию многопользовательского режима. В команду требуются опытные разработчики с опытом работы с сетевым кодом и знаниями практической реализации мультиплеера. Применение новым сотрудникам Mundfish может найти уже в разработке следующего дополнения для основной игры. Если многопользовательский режим не будет реализован в DLC, его можно будет ждать уже в сиквеле Atomic Heart.