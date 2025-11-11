Atomic Heart готовится к финалу: первые скриншоты DLC 4 отправляет игроков в новые загадочные миры

Студия Mundfish официально объявила, что четвёртое и финальное дополнение к Atomic Heart станет заключительной главой истории майора Нечаева. Разработчики пообещали, что DLC 4 отправит игроков в «совершенно новые и загадочные локации», демонстрирующие неизведанные уголки альтернативного Советского Союза. Первые скриншоты уже опубликованы, а полноценные подробности появятся в декабре.

Как ожидается, в начале следующего месяца Mundfish покажет первый трейлер дополнения и назовёт дату выхода — либо хотя бы окно релиза. Аналогичным образом студия анонсировала предыдущее расширение, «Чары морских глубин», релиз которого состоялся 28 января 2025 года. Если команда сохранит темп, то финальное DLC выйдет уже в начале 2026-го.

Создатели отмечают, что четвёртое дополнение завершит текущий сюжетный цикл и поставит символичную точку в первой части Atomic Heart. Игроков ждут новые территории, уникальные виды противников и продолжение истории, которая началась в 2023 году.

Напомним, Atomic Heart вышла 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, завоевав внимание публики атмосферой, визуальным стилем и необычным взглядом на советскую ретрофутуристику.