ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 530 оценок

Atomic Heart готовится к финалу: первые скриншоты DLC 4 отправляет игроков в новые загадочные миры

butcher69 butcher69

Студия Mundfish официально объявила, что четвёртое и финальное дополнение к Atomic Heart станет заключительной главой истории майора Нечаева. Разработчики пообещали, что DLC 4 отправит игроков в «совершенно новые и загадочные локации», демонстрирующие неизведанные уголки альтернативного Советского Союза. Первые скриншоты уже опубликованы, а полноценные подробности появятся в декабре.

Как ожидается, в начале следующего месяца Mundfish покажет первый трейлер дополнения и назовёт дату выхода — либо хотя бы окно релиза. Аналогичным образом студия анонсировала предыдущее расширение, «Чары морских глубин», релиз которого состоялся 28 января 2025 года. Если команда сохранит темп, то финальное DLC выйдет уже в начале 2026-го.

Создатели отмечают, что четвёртое дополнение завершит текущий сюжетный цикл и поставит символичную точку в первой части Atomic Heart. Игроков ждут новые территории, уникальные виды противников и продолжение истории, которая началась в 2023 году.

Напомним, Atomic Heart вышла 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, завоевав внимание публики атмосферой, визуальным стилем и необычным взглядом на советскую ретрофутуристику.

31
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Lekref

Отлично, еще раз пройду

7
666ANUBIS666

Надеюсь они потом добавят её в стим для России и СНГ

1
MadDarkGuard

Какой-же бред не выпустить её на самой популярной платформе, тоже очень жду.

1
FireLion1993 MadDarkGuard
6363

Думаю на TGA 2025 будут новости. Надеюсь достойно завершат историю ХРАЗА.

1
Barred

Прошел основу, но никак не могу себя заставить поиграть в длц.

ceratops95

Надеюсь там будет все что было в трелере на оригенал и дадут пощупать вырезаный на релизе контент

Vantor

Че то я уже и забыл что еще одно Длс

GennadijK

Аналогично

askazanov

Тупо полноценную игру разбили на части, честно бред полный...

2
InkubatorKlef

я уже думал они все выпустили

1
жифорсник

жду сильно

6
FireLion1993

Ура!!! Наконец то)))

7