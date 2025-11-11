Atomic Heart готовится к финалу: первые скриншоты DLC 4 отправляет игроков в новые загадочные миры

Студия Mundfish официально объявила, что четвёртое и финальное дополнение к Atomic Heart станет заключительной главой истории майора Нечаева. Разработчики пообещали, что DLC 4 отправит игроков в «совершенно новые и загадочные локации», демонстрирующие неизведанные уголки альтернативного Советского Союза. Первые скриншоты уже опубликованы, а полноценные подробности появятся в декабре.
Как ожидается, в начале следующего месяца Mundfish покажет первый трейлер дополнения и назовёт дату выхода — либо хотя бы окно релиза. Аналогичным образом студия анонсировала предыдущее расширение, «Чары морских глубин», релиз которого состоялся 28 января 2025 года. Если команда сохранит темп, то финальное DLC выйдет уже в начале 2026-го.
Создатели отмечают, что четвёртое дополнение завершит текущий сюжетный цикл и поставит символичную точку в первой части Atomic Heart. Игроков ждут новые территории, уникальные виды противников и продолжение истории, которая началась в 2023 году.
Напомним, Atomic Heart вышла 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, завоевав внимание публики атмосферой, визуальным стилем и необычным взглядом на советскую ретрофутуристику.
Отлично, еще раз пройду
Надеюсь они потом добавят её в стим для России и СНГ
Какой-же бред не выпустить её на самой популярной платформе, тоже очень жду.
Думаю на TGA 2025 будут новости. Надеюсь достойно завершат историю ХРАЗА.
Прошел основу, но никак не могу себя заставить поиграть в длц.
Надеюсь там будет все что было в трелере на оригенал и дадут пощупать вырезаный на релизе контент
Че то я уже и забыл что еще одно Длс
Аналогично
Тупо полноценную игру разбили на части, честно бред полный...
я уже думал они все выпустили
жду сильно
Ура!!! Наконец то)))