Atomic Heart готовится к финалу: представлен первый тизер последнего дополнения

Издатель Atomic Heart в России и странах СНГ Astrum Entertainment и студия Mundfish представили первый тизер финального дополнения DLC#4, которое поставит точку в истории первой части.

Тизер даёт взгляд на предстоящие события: П-3, Близняшка и их союзники вступают в решающее столкновение с ХРАЗом — той самой угрозой, что готова обрушить на героев всю мощь роботизированных систем Предприятия 3826. Финальное противостояние развернётся в новых таинственных локациях, где игроков ждут неожиданные враги и сюжетные повороты.

Четвёртое DLC станет кульминацией истории: пользователи узнают, удастся ли героям предотвратить надвигающуюся катастрофу и какой ценой им придётся расплатиться.

В данный момент на Atomic Heart действуют скидки до 55%, что позволяет познакомиться с ретрофутуристическим миром игры или пройти уже знакомые главы перед выходом финального дополнения.

Студия Mundfish отмечает, что DLC#4 находится в активной разработке, а новые подробности будут публиковаться регулярно.