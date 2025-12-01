ЧАТ ИГРЫ
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 572 оценки

Atomic Heart готовится к финалу: представлен первый тизер последнего дополнения

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Издатель Atomic Heart в России и странах СНГ Astrum Entertainment и студия Mundfish представили первый тизер финального дополнения DLC#4, которое поставит точку в истории первой части.

Тизер даёт взгляд на предстоящие события: П-3, Близняшка и их союзники вступают в решающее столкновение с ХРАЗом — той самой угрозой, что готова обрушить на героев всю мощь роботизированных систем Предприятия 3826. Финальное противостояние развернётся в новых таинственных локациях, где игроков ждут неожиданные враги и сюжетные повороты.

Четвёртое DLC станет кульминацией истории: пользователи узнают, удастся ли героям предотвратить надвигающуюся катастрофу и какой ценой им придётся расплатиться.

В данный момент на Atomic Heart действуют скидки до 55%, что позволяет познакомиться с ретрофутуристическим миром игры или пройти уже знакомые главы перед выходом финального дополнения.

Студия Mundfish отмечает, что DLC#4 находится в активной разработке, а новые подробности будут публиковаться регулярно.

saa0891

Шикарно, походу в этом дополнении будут Близняшки. Было очень круто если бы дали возможность за близняшку поиграть ну и опять в плане сюжета раскрыли бы больше подробностей о близняшках, вообще было бы очень круто если бы разрабы сделали миссию в виде флешбэка как погибла жена ГГ и все бы это показали.

.

Bunitas

Как погибла жена ГГ рассказано в книге "Предыстория предприятия 3826", держу в курсе.

Roy1010 Bunitas

Согласен, но есть разница между "рассказано" и "показано".

Arinis

Интересно как подобьют финал ДЛЦ к финалу игры. Разрабы же не будут продавать тру концовку в виде ДЛЦ, не будут же?

666ANUBIS666
Dark Corsair

Вам сударь лучше присесть, так как скажу вам нечто шокирующее - DLC и есть продолжения сюжета и 4-го будет его эпилогом)

Egor Gulnarin Dark Corsair

Да ладно, вторую часть уже давно анонсировали, а это значит, что до концовки еще далеко!

Никита Дроздоvv

Красиво, масштабно, лично я жду!

sa1958

Красота, что дальше будет посмотрим.

JIoMTuK

Наконец-то дождались

Animario

а во лбу звезда горит

RetroGooner

и викинг-камуняка в полёте за сиську держится как за ручку в троллейбусе хахаха

NumerousHale

Жду с нетерпением!

Рикочико

Кринжа какого-то навалили. Как будто бы после финала основного сюжета, советская номенклатура с еще одной проверкой бы не приехала.

Игра за здравие начинала, закончила за упокой.

ОгурчикЮрец

Вот только задумался взять на скидке. Только вот сколько ждать длс, хочется уже все разом.

Консольный Хейтер

Еще бы после выхода последнего дополнения денуву убрали и тогда можно будет наконец-то начать проходить

