Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 784 оценки

Atomic Heart получила финал истории: дополнение "Кровь на хрустале" уже доступно игрокам

butcher69 butcher69

Atomic Heart от Mundfish и Astrum Entertainment получила своё четвёртое и заключительное сюжетное дополнение — «Кровь на хрустале». Расширение уже вышло на ПК в VK Play и завершает историю Предприятия 3826.

В новом дополнении игрокам предстоит отправиться в самые опасные и мрачные зоны комплекса вместе с Майором П-3, Близняшкой и другими знакомыми персонажами. Финальная глава истории посвящена противостоянию с ХРАЗом, где на кону стоит судьба человечества.

Обзор четвёртого дополнения Atomic Heart "Кровь на Хрустале" - финал истории

Разработчики подготовили новые испытания и противников — среди них Полиморфы, а также две ранее не показанные локации: платформа «Волна» и засекреченный комплекс «Хрусталь». Каждая из зон предлагает уникальные боевые сценарии и новые угрозы, требующие от игроков максимальной концентрации.

Одновременно с выходом дополнения стало доступно «Полное издание» Atomic Heart, включающее Atomic Pass, цифровой артбук и наборы косметических предметов для оружия и перчатки, включая скины «Швед» и «Электро».

Также состоялся релиз финального музыкального альбома VOL. 6, в котором представлены переработанные версии советских хитов в рок-аранжировках.

Дополнение «Кровь на хрустале» уже доступно и завершает масштабную сюжетную линию, ставшую одной из самых обсуждаемых в современной российской игровой индустрии.

Кей Овальд

Ну, через пару месяцев можно и заиграть игру целиком. Хотя уже лёгкий ремастер пора бы делать по хорошему. Ну и в Стиме выпустить.

UralGames83Ru

Уже качаю 😉😎

Lazy Mutton

Ну наконец-то завершится сюжетная линия.

ОгурчикЮрец

Наконец-то купил пару месяцев назад. (Сначала через Game Pass играл.)

Прошёл все DLC, кроме Лимбо, не понравилось.

Теперь пока заканчиваю.

Playmaunt

75 гигов - они угарают? Я её месяц назад с нуля 68 скачивал

