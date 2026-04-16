Atomic Heart получила финал истории: дополнение "Кровь на хрустале" уже доступно игрокам

Atomic Heart от Mundfish и Astrum Entertainment получила своё четвёртое и заключительное сюжетное дополнение — «Кровь на хрустале». Расширение уже вышло на ПК в VK Play и завершает историю Предприятия 3826.
В новом дополнении игрокам предстоит отправиться в самые опасные и мрачные зоны комплекса вместе с Майором П-3, Близняшкой и другими знакомыми персонажами. Финальная глава истории посвящена противостоянию с ХРАЗом, где на кону стоит судьба человечества.
Разработчики подготовили новые испытания и противников — среди них Полиморфы, а также две ранее не показанные локации: платформа «Волна» и засекреченный комплекс «Хрусталь». Каждая из зон предлагает уникальные боевые сценарии и новые угрозы, требующие от игроков максимальной концентрации.
Одновременно с выходом дополнения стало доступно «Полное издание» Atomic Heart, включающее Atomic Pass, цифровой артбук и наборы косметических предметов для оружия и перчатки, включая скины «Швед» и «Электро».
Также состоялся релиз финального музыкального альбома VOL. 6, в котором представлены переработанные версии советских хитов в рок-аранжировках.
Дополнение «Кровь на хрустале» уже доступно и завершает масштабную сюжетную линию, ставшую одной из самых обсуждаемых в современной российской игровой индустрии.
Ну, через пару месяцев можно и заиграть игру целиком. Хотя уже лёгкий ремастер пора бы делать по хорошему. Ну и в Стиме выпустить.
Уже качаю 😉😎
Ну наконец-то завершится сюжетная линия.
Наконец-то купил пару месяцев назад. (Сначала через Game Pass играл.)
Прошёл все DLC, кроме Лимбо, не понравилось.
Теперь пока заканчиваю.
75 гигов - они угарают? Я её месяц назад с нуля 68 скачивал