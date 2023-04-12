Atomic Heart получила обновление 1.5.0.0 ©

Разработчики из студии Mundfish рапортовали о выходе обновления 1.5.0.0 для шутера от первого лица Atomic Heart. Ира теперь также включает озвучку на японском языке, в которой участвуют одни из лучших и лучших японских актеров озвучивания. Также были исправлены различные ошибки.

Исправлена проблема с застреванием в геометрии — теперь можно выбраться, прыгнув

Исправлена проблема с созданием ресурсов, когда их нельзя было поднять с моба или получить, разобрав оружие.

Исправлена проблема с мерцанием объектов в некоторых местах

Проблема с разблокировкой достижений уже решена, но в некоторых очень редких случаях могут возникнуть следующие проблемы: