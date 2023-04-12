Atomic Heart получила обновление 1.5.0.0

Разработчики из студии Mundfish рапортовали о выходе обновления 1.5.0.0 для шутера от первого лица Atomic Heart. Ира теперь также включает озвучку на японском языке, в которой участвуют одни из лучших и лучших японских актеров озвучивания. Также были исправлены различные ошибки.
- Исправлена проблема с застреванием в геометрии — теперь можно выбраться, прыгнув
- Исправлена проблема с созданием ресурсов, когда их нельзя было поднять с моба или получить, разобрав оружие.
- Исправлена проблема с мерцанием объектов в некоторых местах
Проблема с разблокировкой достижений уже решена, но в некоторых очень редких случаях могут возникнуть следующие проблемы:
- Возможна некоторая задержка разблокировки достижений на платформе, для которой для этого процесса требуется подключение к Интернету;
- Для тех, чьи достижения были достигнуты полностью в сохраненных играх до или во время патча первого дня, могут возникнуть некоторые проблемы, которые можно решить следующим образом:
- В случае, если достижения не были разблокированы, хотя их прогресс был достигнут, необходимо будет заново выполнить все условия, начав новую игру.
- В том редком случае, когда все достижения получены, но не разблокировано достижение «Родина не забывает своих героев» для достижения их всех, проблему можно решить, просто начав новую игру. Данные будут пересчитаны при запуске новой игры, что повлечет за собой разблокировку достижения.
А ну да давайте ага по второму кругу соберем все трупы говорящие и щебетари и так далее...
Да кому это надо))
Ну так а что поделать, не добавлять же в меню кнопочку "нажать чтобы открыть все ачивки"
А это разве не правили в более раннем патче?
Самый не багнутый релиз последнего времени еще с шикарной оптимизацией.
да потому что графика простая, ты ласт оф ас на ультра настройках видел на мощной системе?
а ты баги в ласт оф ас видел)))
Да уж,такой кривой альфа билд надо ещё умудрится выпустить,когда проблемы возникают ещё на этапе запуска игры.
Проблему с FOV исправили кто знает?
А что с ним не так было?
давно
давно уже
В прошлом патче поламали наоборот.
Тот случай когда у игры на релизе самые серьёзные баги это проблемы с ачивками,полякам бы поучится.
Хотя в том же ремейке Dead Space и RE4 тоже ни каких проблем нет.
Так то ремейки от именитых студий, а тут игра с нуля от новичков.
fsr 2 не добавили до сих пор, а вроде говорили на выходе будет
ну спасибо...бился на платину на армагеддоне и не получил 5 забагованных трофеев. пройди еще раз, ну а че. ведь снова пройти каждый полигон это так весело
Ну ты же сам себя насилуешь, а мог просто играть
может мне нравится играть на максимальной сложности, не? просто играть - это играть на минималках, чтобы для галочки пройти игру? нафиг
Ну так раз ты любишь трудности - вот тебе выдали второй заход, наслаждайся
алло, любить трудности не равно не получить достижение из-за кривых рук разработчиков, которые не смогли сделать не забагованные трофеи. я люблю играть на максимальном уровне сложности и не люблю переигрывать игры по нескольку раз, особенно по таким глупым причинам.
На Армагеддоне сложно только в начале, потом ваще изи, я под конец прокачал все на макс(кроме щита и полимерного броска), пошел на близняшек с калашом(тоже вкачан на макс) с 1к патронов, звёздочкой(естественно, тоже вкачана на макс), и 12 большими капсулами непрема и вынес их на изи.