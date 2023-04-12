Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 521 оценка

Atomic Heart получила обновление 1.5.0.0

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monk70
Новости

Разработчики из студии Mundfish рапортовали о выходе обновления 1.5.0.0 для шутера от первого лица Atomic Heart. Ира теперь также включает озвучку на японском языке, в которой участвуют одни из лучших и лучших японских актеров озвучивания. Также были исправлены различные ошибки.

  • Исправлена проблема с застреванием в геометрии — теперь можно выбраться, прыгнув
  • Исправлена проблема с созданием ресурсов, когда их нельзя было поднять с моба или получить, разобрав оружие.
  • Исправлена проблема с мерцанием объектов в некоторых местах

Проблема с разблокировкой достижений уже решена, но в некоторых очень редких случаях могут возникнуть следующие проблемы:

  • Возможна некоторая задержка разблокировки достижений на платформе, для которой для этого процесса требуется подключение к Интернету;
  • Для тех, чьи достижения были достигнуты полностью в сохраненных играх до или во время патча первого дня, могут возникнуть некоторые проблемы, которые можно решить следующим образом:
  • В случае, если достижения не были разблокированы, хотя их прогресс был достигнут, необходимо будет заново выполнить все условия, начав новую игру.
  • В том редком случае, когда все достижения получены, но не разблокировано достижение «Родина не забывает своих героев» для достижения их всех, проблему можно решить, просто начав новую игру. Данные будут пересчитаны при запуске новой игры, что повлечет за собой разблокировку достижения.
Обновления
16
22
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Плохая графика в игре
Плохая графика в игре
Комментарии: 22
Ваш комментарий
OculusMortem
В случае, если достижения не были разблокированы, хотя их прогресс был достигнут, необходимо будет заново выполнить все условия, начав новую игру

А ну да давайте ага по второму кругу соберем все трупы говорящие и щебетари и так далее...

3
Jarvis666

Да кому это надо))

0
Randpass

Ну так а что поделать, не добавлять же в меню кнопочку "нажать чтобы открыть все ачивки"

0
Izuru Hitachi
Исправлена проблема с застреванием в геометрии — теперь можно выбраться, прыгнув

А это разве не правили в более раннем патче?

3
6363

Самый не багнутый релиз последнего времени еще с шикарной оптимизацией.

3
real19911

да потому что графика простая, ты ласт оф ас на ультра настройках видел на мощной системе?

-5
ron in real19911

а ты баги в ласт оф ас видел)))

0
saa0891 real19911
ты ласт оф ас на ультра настройках видел на мощной системе?

Да уж,такой кривой альфа билд надо ещё умудрится выпустить,когда проблемы возникают ещё на этапе запуска игры.

0
VOX93

Проблему с FOV исправили кто знает?

1
SomeMark

А что с ним не так было?

0
6363

давно

0
MeduzaRUS

давно уже

0
VOX93 MeduzaRUS

В прошлом патче поламали наоборот.

-2
saa0891

Тот случай когда у игры на релизе самые серьёзные баги это проблемы с ачивками,полякам бы поучится.

Хотя в том же ремейке Dead Space и RE4 тоже ни каких проблем нет.

1
Михаил Исламов

Так то ремейки от именитых студий, а тут игра с нуля от новичков.

0
real19911

fsr 2 не добавили до сих пор, а вроде говорили на выходе будет

0
ZackSnyder

ну спасибо...бился на платину на армагеддоне и не получил 5 забагованных трофеев. пройди еще раз, ну а че. ведь снова пройти каждый полигон это так весело

-5
awareness of greatness

Ну ты же сам себя насилуешь, а мог просто играть

11
ZackSnyder awareness of greatness

может мне нравится играть на максимальной сложности, не? просто играть - это играть на минималках, чтобы для галочки пройти игру? нафиг

0
GraF68ru ZackSnyder

Ну так раз ты любишь трудности - вот тебе выдали второй заход, наслаждайся

0
ZackSnyder GraF68ru

алло, любить трудности не равно не получить достижение из-за кривых рук разработчиков, которые не смогли сделать не забагованные трофеи. я люблю играть на максимальном уровне сложности и не люблю переигрывать игры по нескольку раз, особенно по таким глупым причинам.

0
Михаил Исламов

На Армагеддоне сложно только в начале, потом ваще изи, я под конец прокачал все на макс(кроме щита и полимерного броска), пошел на близняшек с калашом(тоже вкачан на макс) с 1к патронов, звёздочкой(естественно, тоже вкачана на макс), и 12 большими капсулами непрема и вынес их на изи.

1