Atomic Heart получила обновление 1.6.0.0

Разработчик Mundfish выпустил обновление Atomic Heart 1.6.0.0 как для платформ последнего, так и для текущего поколения, и оно снова вносит исправления в игру.
Патч 1.6.0.0 для Atomic Heart выпущен и теперь доступен на ПК и консолях. Список изменений для этого обновления:
- Улучшенные диалоги (скорректирована длина, место/время активации, общее количество)
- Улучшен обзор при прицеливании с измененной настройкой FOV (руки больше не закрывают прицел)
- Исправлены некоторые редкие проблемы с сохранениями игры.
- Улучшена стабильность игры
Куда уж стабильнее. Разработчики молодцы.
видимо кто-то забыл, что они трассировку обещали.
кому этот хлам нужен вон с лучиками твоими сколько игры в уг состоянии
у меня 4090, мне пофиг.
Но за обнову, в любом случае спасибо.
Когда добавят FSR 2?
Эх, опять ни каких сроков и новостей про RT
и так хорошо/, РТ для кб 2077/, здесь не особо нужно
Отражения на ультра графике хорошие, потому что UE5
похоже rtx не планируют...
Пусть обновляют и улучшают. А мы пока ждём, ждём!
Если приспичило - дев версия никуда не девалась,а в списка взлома она в самом низу,пока длс все не выйдут,не взломают.Если,конечно,опять сами не сольют,что весьма вероятно.
Интересно, а семь минусов поставили семеро неумных чуваков, которые купили эту игру за те дурные бабки, за которые она сейчас продаётся? Ребят, но я ведь вас покупать её не агитировал, сами повелись, сами и 😆
Огромнейшее спасибо что так часто обновляете игру, НО приходиться столько скачивать, что хочется сказать: "Поделайте побольше исправьте побольше добавьте побольше. Что бы можно было, хоть и редко, но всё сразу скачать. Вот допустим сейчас нажал обновить, и у меня высветилось 74 гб, из за чего сердце еркнуло, но затем исправилась на 22гб, но даже так, это много для маленьких обнов. Было бы лучше, не обновляй они так часто, лучше бы полноценный патч сделали. К слову я не могу зайти в игру, не скачав обнову, играю через game pass.
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Ну скажи спасибо геймпасу, ибо разрабы тут не причем. В стиме качается 2гб