Atomic Heart получила обновление 1.6.0.0 ©

Разработчик Mundfish выпустил обновление Atomic Heart 1.6.0.0 как для платформ последнего, так и для текущего поколения, и оно снова вносит исправления в игру.

Патч 1.6.0.0 для Atomic Heart выпущен и теперь доступен на ПК и консолях. Список изменений для этого обновления: