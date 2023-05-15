Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 916 оценок

Atomic Heart получила обновление 1.6.0.0

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monk70
Новости

Разработчик Mundfish выпустил обновление Atomic Heart 1.6.0.0 как для платформ последнего, так и для текущего поколения, и оно снова вносит исправления в игру.

Патч 1.6.0.0 для Atomic Heart выпущен и теперь доступен на ПК и консолях. Список изменений для этого обновления:

  • Улучшенные диалоги (скорректирована длина, место/время активации, общее количество)
  • Улучшен обзор при прицеливании с измененной настройкой FOV (руки больше не закрывают прицел)
  • Исправлены некоторые редкие проблемы с сохранениями игры.
  • Улучшена стабильность игры
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
6363

Куда уж стабильнее. Разработчики молодцы.

15
Stylusss

видимо кто-то забыл, что они трассировку обещали.

-8
darkevil555 Stylusss

кому этот хлам нужен вон с лучиками твоими сколько игры в уг состоянии

0
Stylusss darkevil555

у меня 4090, мне пофиг.

0
ZeroMA777

Но за обнову, в любом случае спасибо.

2
kukava_d

Когда добавят FSR 2?

2
Scorpion_GamePlay

Эх, опять ни каких сроков и новостей про RT

1
Джони_1

и так хорошо/, РТ для кб 2077/, здесь не особо нужно

0
oyff

Отражения на ультра графике хорошие, потому что UE5

0
arut23rus

похоже rtx не планируют...

0
Cidorovitch

Пусть обновляют и улучшают. А мы пока ждём, ждём!

-8
samosan

Если приспичило - дев версия никуда не девалась,а в списка взлома она в самом низу,пока длс все не выйдут,не взломают.Если,конечно,опять сами не сольют,что весьма вероятно.

0
Cidorovitch

Интересно, а семь минусов поставили семеро неумных чуваков, которые купили эту игру за те дурные бабки, за которые она сейчас продаётся? Ребят, но я ведь вас покупать её не агитировал, сами повелись, сами и 😆

-1
ZeroMA777

Огромнейшее спасибо что так часто обновляете игру, НО приходиться столько скачивать, что хочется сказать: "Поделайте побольше исправьте побольше добавьте побольше. Что бы можно было, хоть и редко, но всё сразу скачать. Вот допустим сейчас нажал обновить, и у меня высветилось 74 гб, из за чего сердце еркнуло, но затем исправилась на 22гб, но даже так, это много для маленьких обнов. Было бы лучше, не обновляй они так часто, лучше бы полноценный патч сделали. К слову я не могу зайти в игру, не скачав обнову, играю через game pass.

-9
MeduzaRUS

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

-1
DeadRemix

Ну скажи спасибо геймпасу, ибо разрабы тут не причем. В стиме качается 2гб

0