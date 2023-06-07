Atomic Heart получила обновление 1.7.0.0 - в игру добавлен фоторежим и поддержка технологии AMD FSR 2.2

Студия Mundfish выпустила обновление 1.7.0.0 для Atomic Heart как для платформ последнего, так и для текущего поколения, и оно снова вносит исправления в игру.
Основное:
- Добавлены специальные настройки графики и отображения для платформы Steam Deck
- Добавлен Фоторежим.
- Добавлена технология AMD FSR 2.2 для игроков на ПК.
- Улучшена физика автомобилей.
- Улучшена стабильность игры (исправлены различные мелкие ошибки и редкие сбои).
да неужели:D пошел я обновлять
В мейле вышло? Или опять ждать две недели?
вышло)
Мм физику автомобиля изменили надо оценить. Надеюсь в длс помимо оружия добавят новый способ передвижения
Жаль что нельзя таким образом сфотать Нечаева от третьего лица
а где скачать это обновление?
Красный патч.
а лучи когда
Утром.
Фотка там действительно очень даже есть что. Хотя лучше бы Лучей завезли, тогда и фоткать интересней было бы.
В дискорде комьюнити менедежер писал, что в одном из грядущих патчей добавят RTX. Так что всё будет.
Завезут позже не всë сразу. Главное что поддержка идëт и это
Мощности 4090 некуда девать? Есть же голум из свеженького с трассировкой
Фанаты лучей все больше напоминают опасных наркоманов.
Создавать новые технологии и ими не пользоваться, это как-то странно.