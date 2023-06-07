Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 195 оценок

Atomic Heart получила обновление 1.7.0.0 - в игру добавлен фоторежим и поддержка технологии AMD FSR 2.2

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butcher69
Новости

Студия Mundfish выпустила обновление 1.7.0.0 для Atomic Heart как для платформ последнего, так и для текущего поколения, и оно снова вносит исправления в игру.

Основное:

  • Добавлены специальные настройки графики и отображения для платформы Steam Deck
  • Добавлен Фоторежим.
  • Добавлена технология AMD FSR 2.2 для игроков на ПК.
  • Улучшена физика автомобилей.
  • Улучшена стабильность игры (исправлены различные мелкие ошибки и редкие сбои).
Трейлеры Обновления
31
17
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
real19911

да неужели:D пошел я обновлять

5
casper1k

В мейле вышло? Или опять ждать две недели?

0
Max Kir

вышло)

1
luVol

Мм физику автомобиля изменили надо оценить. Надеюсь в длс помимо оружия добавят новый способ передвижения

0
Саня Цукино Усаги

Жаль что нельзя таким образом сфотать Нечаева от третьего лица

0
Jeimsn

а где скачать это обновление?

0
Max P

Красный патч.

0
devildoom

а лучи когда

-4
0ncnjqybr

Утром.

6
Кей Овальд

Фотка там действительно очень даже есть что. Хотя лучше бы Лучей завезли, тогда и фоткать интересней было бы.

-7
Blazer431

В дискорде комьюнити менедежер писал, что в одном из грядущих патчей добавят RTX. Так что всё будет.

6
Punisher1

Завезут позже не всë сразу. Главное что поддержка идëт и это

3
luVol

Мощности 4090 некуда девать? Есть же голум из свеженького с трассировкой

0
0ncnjqybr

Фанаты лучей все больше напоминают опасных наркоманов.

4
Wraith_Soul 0ncnjqybr

Создавать новые технологии и ими не пользоваться, это как-то странно.

-3