Atomic Heart получила обновление 1.7.0.0 - в игру добавлен фоторежим и поддержка технологии AMD FSR 2.2 ©

Студия Mundfish выпустила обновление 1.7.0.0 для Atomic Heart как для платформ последнего, так и для текущего поколения, и оно снова вносит исправления в игру.

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