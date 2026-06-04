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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 910 оценок

Atomic Heart получила обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Atomic Heart вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
13
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
erkins007

Игра по скидкам три копейки стоит, зачем ей обход непонятно

13
SkyraX

вот теперь можно было бы и войсу ломануть, последнее длц вышло, теперь можно и полноценный взлом