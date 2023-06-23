Atomic Heart получила самую большую скидку на ПК с момента релиза

В цифровом магазине VK Play появилась скидка 34% на отечественный ролевой шутер Atomic Heart. Это самая большая скидка с момента релиза, причем на "золотое" издание действует скидка 40% и приобрести его можно за 1919 рублей, а базовое издание обойдется вам в 1649 рублей. В Steam на игру тоже действует скидка, но не для пользователей из России и стран СНГ, где игра не доступна.
Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Opencritic составляет 74 балла из 100 от прессы. В нашем обзоре игра получила 8.5 балла.
Игра недавно получила крупное обновление, а скоро получит первое сюжетное DLC, прохождение которого, по слухам, займет около четырех часов.
Все еще слишком дорого, надо хотя бы скинуть 1000 рублей
И на халяву не надо.
А как там сейчас ситуация с патчами в VK? По-прежнему с задержкой выходят?
Не знаю, что тут все токсят, 2.2к за фул эдинш вполне нормально. Вон нфс последний вообще неадекватно стоит ЗА ЧТО?!?! А Атомик очень годная игра, я ее первый раз пробежал просто по сюжету, купил боксовскую подписку, чет за 100р. Сейчас думаю повторно пройти со всеми полигонами, знакомый прорекламировал, что там считай отдельный сюжет
Ну и где у игры скидка в Стиме? Там так-то только демо версия и то, которая недоступная в ру регионе. На неё скидка? Вау.
Забавно видеть клоунов в 2к23м, которые сидят на ру регионе и такие "Фууу. Ничиво нет."
Вполне себе нормальная скидка, брал на релизе за фулл ни капли не пожалел.
Фокусы никуда не уходили как бы, причем здесь регион? И какие ты такие игры нашел для покупки от ушедших издателей, гoвно однотипное от 3 лица с аванпостами что ли?
Убрали бы Лутьше ЗАщиту с игры