Atomic Heart получила самую большую скидку на ПК с момента релиза ©

В цифровом магазине VK Play появилась скидка 34% на отечественный ролевой шутер Atomic Heart. Это самая большая скидка с момента релиза, причем на "золотое" издание действует скидка 40% и приобрести его можно за 1919 рублей, а базовое издание обойдется вам в 1649 рублей. В Steam на игру тоже действует скидка, но не для пользователей из России и стран СНГ, где игра не доступна.

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Opencritic составляет 74 балла из 100 от прессы. В нашем обзоре игра получила 8.5 балла.

Игра недавно получила крупное обновление, а скоро получит первое сюжетное DLC, прохождение которого, по слухам, займет около четырех часов.