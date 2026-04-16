Atomic Heart: раскрыт список достижений финального дополнения Blood on Crystal

Atomic Heart снова бросает вызов коллекционерам трофеев! Прямо перед сегодняшним релизом стал известен список трофеев для DLC «Кровь на Хрустале» (Blood on Crystal). И это не просто добавка: дополнение принесет в копилку шутера целых 1000 очков Gamerscore.

Хотя большинство новых испытаний кажутся понятными, одно из них может заставить попотеть: для его выполнения придется собрать все коллекционные фигурки в комплексе за один заход.

Всего имеется 13 достижений общей стоимостью 1000 Gamerscore, ни одно из которых не является секретным.

Четвертое и финальное DLC станет кульминацией безумной истории игры. Разработчики из Mundfish отправляют П-3 и Близняшку вглубь Предприятия 3826 — дальше, чем когда-либо. Игрокам предстоит посетить новые локации, такие как платформа «Волна» и таинственный Кристальный комплекс, чтобы сразиться с ХРАЗом и спасти человечество. На пути встретятся новые враги — грозные Полиморфы, порожденные ужасными экспериментами.

Дополнение «Кровь на Хрустале» выходит 17 апреля 2026 года и будет доступно как отдельно, так и в составе сезонного пропуска.