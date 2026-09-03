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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 12 123 оценки

Atomic Heart впервые получила максимальную скидку 80% в Steam - дешевле игру в магазине Valve ещё не продавали

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Студия Mundfish запустила новую скидочную кампанию на Atomic Heart в цифровом магазине Steam.

Согласно информации Steam, скидка на стандартную версию игры в рамках текущей акции достигает 80%. Для Atomic Heart это новый максимальный размер скидки с момента выхода игры. Полное издание Atomic Heart - Ultimate Edition, включающее основную игру, все четыре сюжетных дополнения и дополнительные цифровые материалы, также участвует в распродаже и доступно со скидкой 60%.

Atomic Heart представляет собой приключенческий экшен от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативной версии Советского Союза. Игрокам предстоит сражаться с восставшими роботами, мутантами и другими противниками, используя экспериментальную силовую перчатку, холодное и огнестрельное оружие. По мере прохождения можно улучшать свой арсенал и способности, подстраивая стиль боя под различных противников.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 14 сентября.

Раздачи и скидки 7
23
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Твой сосед стучит

А не пошли ли лесом? Игра полное дерьмо, задушнила сильно очень.

20
Тоmmy

лица тех кто купил за 2к недавний релиз в ру регионе представили?

15
QuerulousLytton

Даже за бесплатно не надо.

12
PuaJl4eJl

Поздняк метаться,паровоз уже ушел...Надо было раньше ,годик так назад скидки такие делать...Теперь это творение уже давно бесплатное...

8
Newworld_DESTROYER

Наш ответ метро и сталкерам

работайте, братья🦾🦾

7
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