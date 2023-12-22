Авторы Atomic Heart не ожидали такой популярности Близняшек

Разработчики из Atomic Heart подробно рассказали о создании Близняшек — самых узнаваемых героинь шутера. Mundfish призналась, что никто в студии не ожидал, что девушки станут настолько популярными в сообществе.
Авторы работали над дизайном Близняшек вплоть до самого релиза, постоянно внося правки в уже имеющиеся образы. Именно поэтому внешний вид героинь из трейлера 2021 года, который показали на E3, немного отличался от итогового результата.
«На доработку персонажей команде понадобилось около 8 месяцев. На каждый элемент приходилось по 50 комментариев и правок. Идеи рождались в ходе брейнштормов и творческих обсуждений и впоследствии тщательно дорабатывались», — разработчики Atomic Heart.
Основным источником вдохновения для создателей стала художественная гимнастика. Героини даже используют в бою специальные хлысты, которые сильно напоминают ленточки спортсменок. Уже потом в процессе авторы обратили внимание и на балет. В итоге для записи движений позвали балерину из Большого театра Анну Пудикову.
«Честно говоря, мы не ожидали таких восторженных отзывов о Близняшках, но безумно благодарны игрокам и счастливы, что труд стольких месяцев не остался незамеченным», — разработчики Atomic Heart.
Mundfish поблагодарила игроков за такую любовь и опубликовала руководство по косплею специально для тех, кто хочет воплотить образ Близняшек в жизнь.
Ожидали. Ибо на них упор в маркетинг и делали, не надо тут ляля
Ну этого как раз можно ожидать если ты делаешь сексуальных,запоминающихся женских персонажей,особенно в сегодняшних реалиях когда чаще пиарят каких уродов.
Спецом делали таких сексуализированных персонажей, и типа ой, как так вышло))) И в роликах эти робобабища постоянно рогатки раздвигали крупным планом, и задницами крутили)))
чисто случайно.. ага?
Пусть не брешут. Делая такую жопу они всё знали.
онлифанщицы тоже не знают, зачем они такие позы и промежности показывают :)
у таких сосочек популярность обязана появиться)
Ну ну. Когда это р34 останавливало?
Я и сам не ожидал, причëски отстой как по мне.
эталонный дизайн от и до.