Авторы Atomic Heart опубликовали "секретный документ" из грядущего обновления Annihilation Instinct

До релиза дополнения Annihilation Instinct для Atomic Heart осталось две недели и в преддверии выхода первого большого сюжетного DLC студия Mundfish поделилась в социальных сетях "секретным документом" с некоторыми подробностями о сюжете.
В дополнении игрокам предстоит посетить новый комплекс Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.
Annihilation Instinct выходит 2 августа и на днях стало известно, что в дополнении вернутся роботы Близняшки.
...и смертельно агрессивна к так называемым "похотливым слизнякам", кто пытается взаимодействовать с её "интерфейсом"..
Ничего не понятно но очень интересно .
Боже... так долго ностальгировать по совку вредно для ментального здоровья.
Особенно тех, кто там никогда не жил.
Вот у вас поехавших пердаки рвет)