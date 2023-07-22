Atomic Heart 21.02.2023
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Авторы Atomic Heart опубликовали "секретный документ" из грядущего обновления Annihilation Instinct

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butcher69
Новости

До релиза дополнения Annihilation Instinct для Atomic Heart осталось две недели и в преддверии выхода первого большого сюжетного DLC студия Mundfish поделилась в социальных сетях "секретным документом" с некоторыми подробностями о сюжете.

В дополнении игрокам предстоит посетить новый комплекс Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.

Annihilation Instinct выходит 2 августа и на днях стало известно, что в дополнении вернутся роботы Близняшки.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ImUndecovahBruh

...и смертельно агрессивна к так называемым "похотливым слизнякам", кто пытается взаимодействовать с её "интерфейсом"..

7
Mad_cloud

Ничего не понятно но очень интересно .

4
Corsac

Боже... так долго ностальгировать по совку вредно для ментального здоровья.

Спойлер

Особенно тех, кто там никогда не жил.

-5
Dyr0kol

Вот у вас поехавших пердаки рвет)

3