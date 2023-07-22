Авторы Atomic Heart опубликовали "секретный документ" из грядущего обновления Annihilation Instinct ©

До релиза дополнения Annihilation Instinct для Atomic Heart осталось две недели и в преддверии выхода первого большого сюжетного DLC студия Mundfish поделилась в социальных сетях "секретным документом" с некоторыми подробностями о сюжете.

В дополнении игрокам предстоит посетить новый комплекс Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.

Annihilation Instinct выходит 2 августа и на днях стало известно, что в дополнении вернутся роботы Близняшки.