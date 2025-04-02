Авторы Atomic Heart опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями Близняшек

Студия Mundfish решила сделать своим фанатам необычный подарок: вместо первоапрельских розыгрышей разработчики опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями Близняшек под томную музыку.

Комментаторы под видео отмечают, что Mundfish прекрасно понимает свою аудиторию, и вместо шутки подарила игрокам контент, который они действительно хотели.

Напомним, Atomic Heart вышла в 2023 году, получила 82% положительных отзывов в Steam и уже обзавелась несколькими DLC. Судя по реакции зрителей, этот видеоролик может стать одним из самых запоминающихся моментов поддержки сообщества от разработчиков.