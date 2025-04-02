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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 10 841 оценка

Авторы Atomic Heart опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями Близняшек

butcher69 butcher69

Студия Mundfish решила сделать своим фанатам необычный подарок: вместо первоапрельских розыгрышей разработчики опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями Близняшек под томную музыку.

Комментаторы под видео отмечают, что Mundfish прекрасно понимает свою аудиторию, и вместо шутки подарила игрокам контент, который они действительно хотели.

Напомним, Atomic Heart вышла в 2023 году, получила 82% положительных отзывов в Steam и уже обзавелась несколькими DLC. Судя по реакции зрителей, этот видеоролик может стать одним из самых запоминающихся моментов поддержки сообщества от разработчиков.

68
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Jayne Cobb
24
oleg21412

монтировал явно мужик🤣🤣🤣👍

12
Offn

Чел, который монтировал, ты...

9
DedNotDeath
6
Шрек и осел vs CD Project

Надо было "Вышла та самая шестичасовая сцена с блезняшками из ах"

3
Jarvis666

Интересно, есть такие робосеки которые посмотрели/посмотрят это видео от начала до конца не перематывая? Хоть я на 20 процентов робосек, но точно не стану этого делать))

0
Жанна Соленая

Безумие

0
FatalleZ

Мои левая и правая готовы к 6 часовому марафону

0
JackSirris

Фига ты мастодонт.
"6 секунд хватит всем" (с) - Билл Гейтс.

0
maximus388

Jerk Off Instruction для прогульщиков школы, как раз шестичасовая.

0
Kokoprime1991

По факту на скринсейвер пару минут хватит начиная с 2:29:00 та и запустили как-то словно на минималках(текстуры мыльноваты) а тени вообще словно средние настройки(когда она крутится на улице, тень ужасна)... ну да кто будет смотреть на какие-то там ТЕНИ .

-1
BrutalDeath

Уж лучше бы они в стим открыли бы доступ к игре игрокам из СНГ. Когда уже загнётся этот VK Play?

-2
sa1958

А зачем?

-3
211186

кретины

-6