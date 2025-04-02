Авторы Atomic Heart опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями Близняшек

Студия Mundfish решила сделать своим фанатам необычный подарок: вместо первоапрельских розыгрышей разработчики опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями Близняшек под томную музыку.
Комментаторы под видео отмечают, что Mundfish прекрасно понимает свою аудиторию, и вместо шутки подарила игрокам контент, который они действительно хотели.
Напомним, Atomic Heart вышла в 2023 году, получила 82% положительных отзывов в Steam и уже обзавелась несколькими DLC. Судя по реакции зрителей, этот видеоролик может стать одним из самых запоминающихся моментов поддержки сообщества от разработчиков.
монтировал явно мужик🤣🤣🤣👍
Чел, который монтировал, ты...
Надо было "Вышла та самая шестичасовая сцена с блезняшками из ах"
Интересно, есть такие робосеки которые посмотрели/посмотрят это видео от начала до конца не перематывая? Хоть я на 20 процентов робосек, но точно не стану этого делать))
Безумие
Мои левая и правая готовы к 6 часовому марафону
Фига ты мастодонт.
"6 секунд хватит всем" (с) - Билл Гейтс.
Jerk Off Instruction для прогульщиков школы, как раз шестичасовая.
По факту на скринсейвер пару минут хватит начиная с 2:29:00 та и запустили как-то словно на минималках(текстуры мыльноваты) а тени вообще словно средние настройки(когда она крутится на улице, тень ужасна)... ну да кто будет смотреть на какие-то там ТЕНИ .
Уж лучше бы они в стим открыли бы доступ к игре игрокам из СНГ. Когда уже загнётся этот VK Play?
А зачем?
кретины