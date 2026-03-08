ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 727 оценок

Авторы Atomic Heart поздравили девушек с 8-м марта праздничными артами

RedDay13 RedDay13

Разработчики из Mundfish решили отметить праздник и поздравили поклонниц игры с Международным женским днем. Команда регулярно реагирует не только на события в игровой индустрии, но и на различные праздники, публикуя тематические материалы для сообщества.

С Международным женским днём нашу замечательную женскую часть сообщества Atomic Heart!

В честь 8 марта студия опубликовала в социальных сетях несколько праздничных иллюстраций с персонажами игры.

30
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Velander

гра хрня...креатив гвно...афтр мдк...с праздником всех причастных

8
Олежанчикчик

пацанов тоже не забыли поздравить новым гиперобходом)

7
Бегемотик Насральчук

кому то не пох на баб в 21 веке???

5
SOLUS5678

А мужчин 23 февраля не поздравили или мужчин не обязательно. Лицемеры.

2
Orihama
2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ