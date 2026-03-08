Авторы Atomic Heart поздравили девушек с 8-м марта праздничными артами

Разработчики из Mundfish решили отметить праздник и поздравили поклонниц игры с Международным женским днем. Команда регулярно реагирует не только на события в игровой индустрии, но и на различные праздники, публикуя тематические материалы для сообщества.

С Международным женским днём нашу замечательную женскую часть сообщества Atomic Heart!

В честь 8 марта студия опубликовала в социальных сетях несколько праздничных иллюстраций с персонажами игры.