Авторы Atomic Heart поздравили девушек с 8-м марта праздничными артами

Разработчики из Mundfish решили отметить праздник и поздравили поклонниц игры с Международным женским днем. Команда регулярно реагирует не только на события в игровой индустрии, но и на различные праздники, публикуя тематические материалы для сообщества.
С Международным женским днём нашу замечательную женскую часть сообщества Atomic Heart!
В честь 8 марта студия опубликовала в социальных сетях несколько праздничных иллюстраций с персонажами игры.
гра хрня...креатив гвно...афтр мдк...с праздником всех причастных
пацанов тоже не забыли поздравить новым гиперобходом)
кому то не пох на баб в 21 веке???
А мужчин 23 февраля не поздравили или мужчин не обязательно. Лицемеры.