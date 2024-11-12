Авторы Atomic Heart раскрыли свежие детали предстоящего DLC и показали новые скриншоты

Разработчики Atomic Heart раскрыли свежие детали предстоящего DLC, а также показали обновленные кадры комплекса «Челомей», которые уже заинтересовали поклонников игры. Третье расширение продолжит сюжет предыдущего DLC «Узник Лимбо» и вновь перенесет игроков в реальный мир игры.
Ключевой темой дополнения станет «возвращение». Это означает не только возвращение к привычному геймплею, но и стремление героев вернуть утраченное. Одним из центральных противников майора Нечаева станет танцующий робот, впервые показанный в тизере, выпущенном в сентябре 2024 года.
По словам главы студии Роберта Багратуни, точная дата выхода пока неизвестна, но релиз состоится «уже скоро». Команда активно работает над завершением DLC и уверена, что это дополнительное время поможет создать впечатляющий опыт, который оценят игроки и поклонники игры.
Эти длс отдельно от игры идут, или всё такие объединяется всё в единое целое с сюжетом самой игры!?
Даже не знаю, если честно. Первые два DLC продолжали сюжет игры. Но дело в том, что первое DLC продолжало "хорошую" концовку, второе - "плохую". Так что, вроде как, и продолжение, но как-то по своему. Ну и доступ в дополнения идёт из главного меню, то есть у тебя не сохраняется прокачка из основной сюжетной линии.
Такое мой комп не вытянет.
Да сколько там длс то будет? // Алексей Горин
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