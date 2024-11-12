Авторы Atomic Heart раскрыли свежие детали предстоящего DLC и показали новые скриншоты

Разработчики Atomic Heart раскрыли свежие детали предстоящего DLC, а также показали обновленные кадры комплекса «Челомей», которые уже заинтересовали поклонников игры. Третье расширение продолжит сюжет предыдущего DLC «Узник Лимбо» и вновь перенесет игроков в реальный мир игры.

Ключевой темой дополнения станет «возвращение». Это означает не только возвращение к привычному геймплею, но и стремление героев вернуть утраченное. Одним из центральных противников майора Нечаева станет танцующий робот, впервые показанный в тизере, выпущенном в сентябре 2024 года.

По словам главы студии Роберта Багратуни, точная дата выхода пока неизвестна, но релиз состоится «уже скоро». Команда активно работает над завершением DLC и уверена, что это дополнительное время поможет создать впечатляющий опыт, который оценят игроки и поклонники игры.