"Близняшки всё ещё в топе на PornHub" - Mundfish подвели итоги 2025 года и озвучили планы на 2026 год

Студия Mundfish, создатели шутера Atomic Heart, опубликовали инфографику с основными достижениями за 2025 год и планами на будущее.
Ключевые итоги:
- Общее количество игроков в Atomic Heart достигло 10 миллионов.
- Студия запустила собственное издательское подразделение PowerHouse, которое выпустит предстоящий хоррор ILL.
- Выпущено третье сюжетное дополнение Чары морных глубин.
- Близняшки всё ещё в топе на PornHub.
- Анонсированы новые проекты: Atomic Heart 2 и научно-фантастический боевик The Cube.
- В сеть была выложена 6-часовая видео-сцена с участием роботов-близняшек, а также выпущен пятый том саундтрека.
- В 2026 году студия выпустит четвертое и финальное сюжетное дополнение для оригинальной Atomic Heart. Дата выхода и название DLC на данный момент неизвестно.
Хвастаться топом на Порнхабе - это дно пробито или все еще есть куда падать?
робосеки конченые
Скажи это фанатам кортаны из Halo и фанат 2B))
Теперь катсцены из этого дополнения сольют на порнохаб под названием: "Чары мокрых глубин"
Один раз прошел, и хватило. Ёлки, чё там такого хайпового в недоделанной игре??? Музыка хороша, задумка супер - не спорю! Игру распили изначально на несколько ДЛС, чтобы продавать - деньги то важнее, и мир на картах пустой...
А ничего что допы все бесплатные?
так он играл в слитую недоделку. Откуда ему знать то?
В каком месте бесплатные? Я за каждое отдельно в ВК платил? Мб, у кого-то полное издание, куда всё входит...
Я туда чаще чем на плейграунд захожу не видел этот раздел тока а__л
Ну, создать персонажей, которые надолго обоснуются на ПХ, это тоже достижение.
Только в этом сложности нет, да и наоборот плохо когда это единственный плюс игры
По отзывам и геймплей неплох. Сам я не играл, конечно. Но рейтинги игры всё-таки не на пустом месте возникли.
Во как.
Ну ачто игра хороша, да я рассияфоб, но игра ивправду понравилась жду следуюшей длс, и 2ю частт
Тифа куда лучше
// Max Godonyuk