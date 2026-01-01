ЧАТ ИГРЫ
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 618 оценок

"Близняшки всё ещё в топе на PornHub" - Mundfish подвели итоги 2025 года и озвучили планы на 2026 год

AceTheKing AceTheKing

Студия Mundfish, создатели шутера Atomic Heart, опубликовали инфографику с основными достижениями за 2025 год и планами на будущее.

Ключевые итоги:

  • Общее количество игроков в Atomic Heart достигло 10 миллионов.
  • Студия запустила собственное издательское подразделение PowerHouse, которое выпустит предстоящий хоррор ILL.
  • Выпущено третье сюжетное дополнение Чары морных глубин.
  • Близняшки всё ещё в топе на PornHub.
  • Анонсированы новые проекты: Atomic Heart 2 и научно-фантастический боевик The Cube.
  • В сеть была выложена 6-часовая видео-сцена с участием роботов-близняшек, а также выпущен пятый том саундтрека.
  • В 2026 году студия выпустит четвертое и финальное сюжетное дополнение для оригинальной Atomic Heart. Дата выхода и название DLC на данный момент неизвестно.
Комментарии:  16
FilthyZachary

Хвастаться топом на Порнхабе - это дно пробито или все еще есть куда падать?

30
Pycckuu_XAKEP

робосеки конченые

20
CoolKaz

Скажи это фанатам кортаны из Halo и фанат 2B))

ZER0 T0LERANCE
Близняшки всё ещё в топе на PornHub
Выпущено третье сюжетное дополнение Чары морных глубин

Теперь катсцены из этого дополнения сольют на порнохаб под названием: "Чары мокрых глубин"

13
askazanov

Один раз прошел, и хватило. Ёлки, чё там такого хайпового в недоделанной игре??? Музыка хороша, задумка супер - не спорю! Игру распили изначально на несколько ДЛС, чтобы продавать - деньги то важнее, и мир на картах пустой...

11
Stigmatigg

А ничего что допы все бесплатные?

6
Romanchek Stigmatigg

так он играл в слитую недоделку. Откуда ему знать то?

1
Max Dibister Stigmatigg

В каком месте бесплатные? Я за каждое отдельно в ВК платил? Мб, у кого-то полное издание, куда всё входит...

1
свидетель крайзиса

Я туда чаще чем на плейграунд захожу не видел этот раздел тока а__л

3
Олег Дудин

Ну, создать персонажей, которые надолго обоснуются на ПХ, это тоже достижение.

2
Giggity

Только в этом сложности нет, да и наоборот плохо когда это единственный плюс игры

1
Олег Дудин Giggity

По отзывам и геймплей неплох. Сам я не играл, конечно. Но рейтинги игры всё-таки не на пустом месте возникли.

sa1958

Во как.

1
magomed.gasanow.2000

Ну ачто игра хороша, да я рассияфоб, но игра ивправду понравилась жду следуюшей длс, и 2ю частт

1
SelecCioner

Тифа куда лучше

1
Пользователь ВКонтакте

// Max Godonyuk