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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 018 оценок

Делаем фигурки персонажей Atomic Heart своими руками!

Simple Jack
Новости

Разработчики шутера Atomic Heart предложили игрокам немного украсить свой стол, сделав фигурки героев игры из бумаги. Для этого достаточно скачать, распечатать и вырезать специальные инструкции-шаблоны. К вниманию публики представлены холодильник Элеонора, гусь из первого DLC и одна из близняшек.

Не забываем и про грядущее дополнение о похождениях майора Нечаева. 6 февраля 2024 года игроки отправятся в мир фантазий и грез “Лимб“. Нас ждут новые враги, оружие, а также много платформинга и головоломок.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Рахит Лукумыч

Поделки я люблю)

1
Igor Udilov

Круто!

1
GullibleCelia

Одобряю)

1
Макс Макс 007

Одним словом каеф

0
Jarvis666

Поделки в школу?

-1
Кей Овальд

Прикольно придумали.

-1
EdwardZ

Детский сад какой то млять...

-5
Макс Макс 007

А чё чине то? Был бы ребенок, я бы его за эту игру посадил играть, ребенок был бы счастлив и просил добавки, а тут на тебе: фигурки можно вместе поделать!

0
ПУМПА ДУМПА

фу

-7