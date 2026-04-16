DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для последней версии Atomic Heart с дополнением Blood on Crystal

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Atomic Heart.

Группа оперативно взломала последнюю версию игры 22814599, которая вышла лишь сегодня - в ней добавлена поддержка четвертого дополнения Blood on Crystal. Таким образом, теперь пиратам наконец-то доступна игра и все дополнения для неё.

В новом дополнении игрокам предстоит отправиться в самые опасные и мрачные зоны комплекса вместе с Майором П-3, Близняшкой и другими знакомыми персонажами: