DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для последней версии Atomic Heart с дополнением Blood on Crystal

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Atomic Heart.
Группа оперативно взломала последнюю версию игры 22814599, которая вышла лишь сегодня - в ней добавлена поддержка четвертого дополнения Blood on Crystal. Таким образом, теперь пиратам наконец-то доступна игра и все дополнения для неё.
В новом дополнении игрокам предстоит отправиться в самые опасные и мрачные зоны комплекса вместе с Майором П-3, Близняшкой и другими знакомыми персонажами:
Вот так вот,разрабы теперь миллиарды теряют.Скоро эксклюзивы только на консольках ждите.
А как же поддержка разработчика. 😉🤔
Атомик Всрат опущен, жадность это плохо йо-хо-хо качаем!
Правильно. Тех, кто блокирует игры пиратить.
Ну наконец-то.