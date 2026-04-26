Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 824 оценки

DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы для последних версий Atomic Heart и Total War: Warhammer 3

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взломов для последних версий Atomic Heart и Total War: Warhammer 3.

Патч 1.16.3.0 для Atomic Heart уже доступен в Steam

Судя по всему, после того как взломщики сегодня закончили с невзломанными проектами с защитой Denuvo, они решили уделить внимание уже взломанным ранее играм. Оба взлома теперь получили совместимость с последними версиями Atomic Heart и Total War: Warhammer 3.

Помимо этого, DenuvOwO обновила гипервизор-взломы для ряда других уже ранее взломанных проектов, обновив гипервизор до последней, наиболее стабильной версии гипервизора:

Black Myth: Wukong, NFS Unbound, Mafia: The Old Country и ряд других игр получили обновления гипервизор-обходов Denuvo.
Комментарии:  11
BoomGoTinko

Atomic Heart Лицензия стоит через VK Play , после последнего обновления , чтобы поиграть нада vpn включать , без vpn не заходит в игру (

4
Bait795

да и старая версия была проходима атомика на гипер визоре по крайне мере длс