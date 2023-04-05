Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 399 оценок

Для Atomic Heart вышло обновление 1.4.0.0

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monk70
Новости

Разработчик Mundfish выпустил обновление 1.4.0.0 для Atomic Heart, которое содержит длинный список различных исправлений для шутера. Игроки могут ожидать изменений в настройках размера субтитров, исправления проблемы с достижениями и многого другого.

Примечания к патчу:

  • HUD, настройки размера субтитров
  • Исправлена проблема с разблокировкой достижений
  • Исправлена проблема с автоматическим определением языка закадрового голоса.
  • Улучшено отображение теней
  • Исправлена проблема с отсутствием мультфильмов в комнатах сохранения.
  • Убрана привязка фуникулеров к FPS в тоннелях Вавиловского комплекса.
  • Обновленные шейдеры
  • В некоторых местах белое изображение на телевизорах заменено на статичное
  • Исправлена проблема с художественными субтитрами — теперь будет отображаться перевод
  • Обновлены анимации от первого лица и исправлены проблемы с отображением тела персонажа при игре с высоким FOV.
  • Исправлено зависание во время квеста «Утренний экспресс».
  • Икар на ВДНХ теперь поднимается до упора при загрузке сохранения, на котором он застрял
  • Исправлена проблема с сохранением головоломки с лучами
  • Исправлена проблема с отображением субтитров (зависание)
  • Добавлена возможность грабить трупы, лежащие в воде.
  • Улучшено лазание в «углах»
  • Добавлена возможность запуска фуникулеров на въезде в тоннели Вавиловского комплекса после их прохождения
  • Исправлена проблема с застреванием в коллизиях в некоторых местах
  • Исправлено несколько проблем со способностью «Массовый телекинез».
  • Оптимизация и фиксы для трупов мобов
  • Исправлена проблема с регенерацией здоровья при загрузке сохранения.
  • Улучшенная оптимизация (LTO и другие)
  • Исправлена визуализация контента DLC на персонаже в главном меню.
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Комментарии: 86
Ваш комментарий
Никита Дроздоv

В гейм пас нету обновления

11
JeSiRoL

Вон вышла на 31.7 гб, надоели такие патчи

0
DanilFreeze227 JeSiRoL

игра как 1 2 варзон весит

0
neosHAC JeSiRoL

у меня vk play 15 гигов обнова от 04.04.23.

4
BORMOGLOT1966

Давно есть

1
Никита Дроздоv BORMOGLOT1966

вчера когда я это писал еще не было

0
Никита Дроздоv

Когда НГ+?

9
EvgeniiV

В vkplay как обычно тишина с обновлениями

8
TITOK87

пару дней ждать

6
TITOK87

на следующей неделе ждемс )))))

0
Antimandalajnah

А когда RTX? 🥺

5
Listoman

Никогда, разрабы забили на свою игру, за 2 месяца 2 патча с минимумом изменений, хотя игра жутко кривая, такими темпами её чинить будут года 2, не до лучей им)

-92
Viperaberus21 Listoman

Вообще по ощущениям лучей реально не будет нахера тогда партнерство с нвидией. А хрен его знает.

-8
bysaturn Listoman

Вообще-то 2 мелких фикса и 2 полноценных патча за полтора месяца это нормальная поддержка. Да и изначально в игре не особо много проблем. Только версия для Xbox была кривая.

41
Hevin Listoman

Ты хотел чего-то большего для соло игры? Пусть патчат сколько хотят, все кто прошли игру полностью - ждут ДЛС, игра с первого дня была в неплохом состоянии.

31
w2k

Никогда, игра с графикой 2012 года 🤣

-60
NarkoSky

HUD, настройки размера субтитров.

За это спасибо!

2
tvorog8088

Да там куча мест где можно застрять.

2
Roman123sadsaeqw

Вот тут полностью согласен.

0
AlexVurhis

Вышел патч в вк плей

2
Daniel Adven

Спасибо им, я так мечтал, что бы фуникулер сделали.

1
DetroyT[RU]

Патч полировки игры до идеала.

1
Александр Маценко

есть в геймпасе обнова

1
Eminence

Очень актуально, когда игру давно прошел и забыл

1
Александр_Викинг

вопрос гриф не взлетает только у меня ? его должны чинить пчелы ,а ничего не проиходит .

надоело застревать пытаясь перепрыгнуть лавочку например )))

1
KiriVoll

31.7 гб нифиговый такой патч

1
real19911

а как же fsr 2.1 на выходе:D

0
Валентин 37

Как в спортроте

0
ValSpain

да пофиг, прошел в гейм пассе 2 недели назад)

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

А когда там для ВК патч то выйдет? Опять 5 дней ждать? Только для стима информация здесь, а стим как известно не любят тут.

0
Freemanyz

Уже вышел

0
ФдучЧ

Надеюсь для ВК-плей выпустят патч после обкатки в стиме и гейм-пасссе? Главное для меня, чтоб мультики по всем теликам показывали.

0
PigiSigi

когда там торрент эдишен уже появится

0
w2k

да кому нужна эта параша?

Никогда не появится.

Играйте в DEV 🤣

0
ABOBA123123

скиньте эту обнову пж
меня икис бокис троллит

0
VOX93

Патч поламал положение оружия в руках... и прицеливание в том числе. Все стало как то отдаленно от лица ГГ.

0
DUCAT

Лучше бы исправили вылеты в начале и в конце игры

0
w2k

Кто исправит? Глюкодром выпустили, радуйтесь что запускается за 3500 рублей 🤣

0
Kokoprime1991

Добавлена возможность грабить трупы, лежащие в воде.

Какие-то только изощрения не придумывались что-бы поднять лут в 5 см под водой -_-

Оптимизация и фиксы для трупов мобов

А что там было не так? Роботов сразу чинили, а на недо-зомбей порой не смотришь ибо их разрывало.... Максиму что я только замечал - ТРУПЫ зомбей могли исчезнуть , а следовательно и ЛУТ с них... этот момент я словил под музыкальный замес в больнице, когда летал по этажам и выкашивал орды... так вот когда музыка утихла и мобы все сдохли, поднявшись на верхний этаж обнаружил что ТРУПОВ НЕТ, был неждан ...

Улучшено лазание в «углах»

Нужно СКИЛ добавить на повышение подвижности в паркуре и на кортах ибо это ужас просто...

А так игра просит НГ+ ибо по новой бегать по идио.тским подземкам за обвесами мало радости.... Как и выкачкой заниматься опять... По сути нужна сложность чуть-ли не АД для такого дела, где будет БОЛЬШЕ мобов, а боссы(часть) превратятся в МИНИ боссов или вообще тупо в рядовых противников...

Ну и так-же (я понимаю что эта система была-б тяжело реализована и не вписывалась-бы в игру), но все-ж своего рода Фаст Тревел, по хорошему хотя-бы от Грибка до Грибка на улице с телефонным сейвом... ну типо за это время ГГ сам топит и нарисовать забавную анимацию как он типо в момент загрузки бежит....

-1
vzglydizugla

Увеличить атаку мобам на 900% и будет тебе АД, даже чихнуть не успеешь.

-1
Kokoprime1991 vzglydizugla

Это-дизбалансная параша будет, а не АД -_- ... и в чём прикол КОГДА милишники лупят тебя за километр, а те кто стреляют ракетами так че должны по твоей логике всю карту крыть одним выстрелом? ГЫГЫ смешно типо? -_- мммда....

-1
vzglydizugla Kokoprime1991

Больше болванчиков... аа... круто... Мозги включи, сам же пишешь х-ю

-1
Kokoprime1991 vzglydizugla

А т.е. ТЫ значит умное что-то ляпнул(ты это скажи почти любой игре где есть ультра сложность, где мобов может пруд-пруди и чет никто не воняет, но ты должен свои 5 копеек вставить)... всё БазАРА нолЬ(твой сорт только на таком разговаривает видимо, а еще утверждаешь что ты =Творческая и многогранная личность... как по мне на полторы извилины меньше чем у других -_- )... Я привел аргументы и факты, ты-же высрал дичь не подумав как это будет выглядеть и еще придираешься(по классической тактики....)...

0
SkyraX

жду когда уберут денову

-1
MadDarkGuard

Жду 50% скидку в Турции. ВК плей кал, а в пассе не будет длс.

-2
Senarmy MadDarkGuard

Жди)

3
BORMOGLOT1966 MadDarkGuard

Кто сказал что не будет в ПАССЕ ДЛС ? Они там заявлены и есть.

1
sithkaksith

Кто ставил,как патч?

-1
w2k

Оооо яяя натюрлих патттч, Стало 800 fps на GT 1030 🤣

1
ImUndecovahBruh

Ля я просто ору с ВК-Плэй. Создал пост о том, что патча нет, написал что игру нельзя запускать с ярлыка из папки по человечески, а только с открытием лаунчера и нажатии кнопки плэй и может быть да..назвал лаунчер "конченным". ахахах. Администрация обиделась и влепила блокировку сообщений на неделю) В Стиме блочат за серьезные темы вроде расизма, но тут чуть что про лаунчер - сразу в бан. Лол. ПРосто лол. Это платформа сдохнет после Атомик Харта. Точно вам говорю.

-12
OakSorcerer

А зачем ты там что то покупал? Это было сразу очевидно, достаточно просто установить их официальный клиент вк. Сами спонсируете, а потом жалуетесь.

0
ImUndecovahBruh OakSorcerer

У меня есть аккаунт Стим. Колдуйством с переездом в Турцию у меня нет желания заниматься, геймпасс есть на 4 месяца, и игру я на релизе прошёл, но тут скидон в ВК-плэй, и пока есть деньги решил взять, чтоб потом с ДЛС не заморачиваться + был интерес посмотреть как работает интерфейс ВК-Плэя. Негоже обсирать новую игровую среду не испробовав её возможностей и функционала. Ну и впечатления так себе.

З.Ы. Просто зачем оно существует? Разработчики этой "среды" обладают какой то информацией о том, что скоро всем внезапно перекроют везде доступ и ни у кого не останется выбора - придется пользоваться ВК сервисами? Зачем оно было рождено? Если не проводить "расследование" и взглянуть на ситуацию беглым взглядом, то у лаунчера кроме Атомик Харт ничего больше нет. Ну интерфейс привычный более менее где то копия Стима, где то нет, но зачем он еще нужен кроме как для запуска единственной игры в библиотеке?

-1
OakSorcerer ImUndecovahBruh

Я для себя решил, если не выйдет в стиме или на торренте - игры для меня не существует. Все просто. Какой нафиг шанс лаунчеру от гaвнаусманова, ты шутишь? :) Это помойка конченая с недоинтерфейсом и кучей шляпы всякой фритуплейной. Такое устанавливать даже противно. Просто мерзость же.

У меня есть варик скачать игру на пс4, но что то особо не горит. Подожду пару лет, авось релизнится и в стиме, а нет - ну и ладно.

-3
Freemanyz

Так есть уже в ВК патч

0
sektir

размер субтитров?она же на ру.зачем?для ограничной нации что ли?

-15
Zloimamont

У меня друг почти не слышит. Полные субтитры для него выход.

10
РикоЧико

Чтоб понимать что на расстоянии говорят НПС.

0
Egik81

Лог очередного патча лишь доказал что игра вышла очень сырая. Пиарщики как и положенно это отрицают и это отрицание выглядит забавным после логов очередного исправления. Хотя кол-во минусов говорит что пиар работает по прежнему ударными темпами.

-15
Doomshfaft

Железная логика.
Т.е. если бы патч вышел с двумя какими-то бесполезными никому не нужными исправлениями или патчей не было бы вообще, то ты бы орал, что игра идеально отполирована и оптимизирована, даже если бы по факту она была неиграбельным калом?
Ох уж эти хейтерки, чего только не напридумывают. Что ссы в глаза - все божья роса.

7
w2k

Фуфло Атомик Хер... Cyberpunk 2077 поинтереснее.

-36
MadDarkGuard

Сравнил хер с жопой.

5
Denn132

Версию которую слили она нормально пашет.

-48
DAMIRON30

нет! она очень кривая

16
MeduzaRUS DAMIRON30

не нравится, покупай

-16
anti_Alien

Некоторым и хлорка творогом идет, главное на халяву. Но потом создать тучу тем на форуме "А почему у меня не работает?"

19
DAMIRON30 MeduzaRUS

я и не думал качать на халяву, и пока не готов покупать. Просто слышал от людей которые скачали на халяву.

0
AScorp1866649 MeduzaRUS

Готов, дайте на steam.

-1