Дополнение Atomic Heart: Инстинкт Истребления выходит 2 августа

Первое дополнение для нашумевшей Atomic Heart получило название, трейлер и точную дату выхода — 2 августа. "Инстинкт Истребления", своим выходом, открывает серию DLC, воходящих в Atomic Pass. В опубликованном трейлере Mundfish показали новых врагов, оружие, локацию и новую способность перчатки.
Дополнение "Инстинкт Истребления" расскажет, что произошло в антиутопическом мире после кульминации Atomic Heart. Игрокам предстоит путешествие по новому комплексу Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.
Майор П-3 вновь окажется на Предприятии №3826 и столкнется с меняющими форму врагами, уничтожить которых помогут два новых оружия — "Секатор" и "Клуша", а также новая способность "Техно-стазис", позволяющая манипулировать самим временем.
Кроме того, в основной игре сегодня стал доступен режим "Новая игра+". Основную игру Atomic Heart можно приобрести до 12 июля на площадке VK Play можно со скидкой до 40%.
Отлично, как раз перепройду с NG+ и новым DLC.
Новые враги, оружие, локации - то, чего так не хватало оригиналу.
Класс, это мы ждём
Это шедеврррр.
А кто-то в курсе DLC будет в Game Pass?
Отдельно докупать надо к сожалению
Кому антиутопия а кому очень привлекательный мир.
Выглядит все прекрасно,но как это ,будет связано с разными концовками основной игры?Вот что мне интересно.
Наконец-то, блин, боевая лопатка!!! Выглядит отлично, но перепроходить, скорей всего, уже буду в полном издании.
Звучит как перевод от фаргуса
А нужны ли они, лично я не уверен. Впрочем когда-нибудь можно будет и перепройти (тогда длс в плюс будут), но это не та игра, в которую играешь бесконечное число раз.
А разве существуют игры, в которые можно играть бесконечное число раз? Лично я таких игр не знаю, хотя играю с 90-ых. Рано или поздно даже самая гениальная супер игра надоест и ты прекращаешь в неё играть.
Как по мне, эта игра как прекрасный фильм, который закончился и ты не хочешь начинать просмотр заново, потому что фильм снова закончится и снова будет грустно. А потом проходит время и ты всё равно начинаешь просмотр заново. То бишь шедевр!
Сталкер 2 прекрасен
кто о чем . я вспомнил RE:Village
Метро ексодус. Локация Волга)
Там тоже можно использовать весло в качестве оружия?
может это тонкий троллинг тех кто собрался его делать\сделал
типичная Лен область