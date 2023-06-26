Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 414 оценок

Дополнение Atomic Heart: Инстинкт Истребления выходит 2 августа

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GRAF_RAGE
Новости

Первое дополнение для нашумевшей Atomic Heart получило название, трейлер и точную дату выхода — 2 августа. "Инстинкт Истребления", своим выходом, открывает серию DLC, воходящих в Atomic Pass. В опубликованном трейлере Mundfish показали новых врагов, оружие, локацию и новую способность перчатки.

Дополнение "Инстинкт Истребления" расскажет, что произошло в антиутопическом мире после кульминации Atomic Heart. Игрокам предстоит путешествие по новому комплексу Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.

Майор П-3 вновь окажется на Предприятии №3826 и столкнется с меняющими форму врагами, уничтожить которых помогут два новых оружия — "Секатор" и "Клуша", а также новая способность "Техно-стазис", позволяющая манипулировать самим временем.

Кроме того, в основной игре сегодня стал доступен режим "Новая игра+". Основную игру Atomic Heart можно приобрести до 12 июля на площадке VK Play можно со скидкой до 40%.

49
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
warp 37

Отлично, как раз перепройду с NG+ и новым DLC.

6
Zloy_Parkur
5
StarDNikolaevich

Новые враги, оружие, локации - то, чего так не хватало оригиналу.

3
Freemanyz

Класс, это мы ждём

3
Punisher1

Это шедеврррр.

2
Юрец Одесса

А кто-то в курсе DLC будет в Game Pass?

1
potemkin2021

Отдельно докупать надо к сожалению

4
0ncnjqybr
Дополнение "Инстинкт Истребления" расскажет, что произошло в антиутопическом мире

Кому антиутопия а кому очень привлекательный мир.

1
Armen 88

Выглядит все прекрасно,но как это ,будет связано с разными концовками основной игры?Вот что мне интересно.

0
Кей Овальд

Наконец-то, блин, боевая лопатка!!! Выглядит отлично, но перепроходить, скорей всего, уже буду в полном издании.

-1
Mandalordek
Инстинкт Истребления

Звучит как перевод от фаргуса

-2
vzglydizugla

А нужны ли они, лично я не уверен. Впрочем когда-нибудь можно будет и перепройти (тогда длс в плюс будут), но это не та игра, в которую играешь бесконечное число раз.

-2
Janekste

А разве существуют игры, в которые можно играть бесконечное число раз? Лично я таких игр не знаю, хотя играю с 90-ых. Рано или поздно даже самая гениальная супер игра надоест и ты прекращаешь в неё играть.

Как по мне, эта игра как прекрасный фильм, который закончился и ты не хочешь начинать просмотр заново, потому что фильм снова закончится и снова будет грустно. А потом проходит время и ты всё равно начинаешь просмотр заново. То бишь шедевр!

0
Папел

Сталкер 2 прекрасен

-4
ImUndecovahBruh

кто о чем . я вспомнил RE:Village

1
Сергей Понащенко ImUndecovahBruh

Метро ексодус. Локация Волга)

1
StarDNikolaevich ImUndecovahBruh

Там тоже можно использовать весло в качестве оружия?

1
Star_Wiking

может это тонкий троллинг тех кто собрался его делать\сделал

0
Talendor3

типичная Лен область

0