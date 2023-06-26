Дополнение Atomic Heart: Инстинкт Истребления выходит 2 августа ©

Первое дополнение для нашумевшей Atomic Heart получило название, трейлер и точную дату выхода — 2 августа. "Инстинкт Истребления", своим выходом, открывает серию DLC, воходящих в Atomic Pass. В опубликованном трейлере Mundfish показали новых врагов, оружие, локацию и новую способность перчатки.

Дополнение "Инстинкт Истребления" расскажет, что произошло в антиутопическом мире после кульминации Atomic Heart. Игрокам предстоит путешествие по новому комплексу Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.

Майор П-3 вновь окажется на Предприятии №3826 и столкнется с меняющими форму врагами, уничтожить которых помогут два новых оружия — "Секатор" и "Клуша", а также новая способность "Техно-стазис", позволяющая манипулировать самим временем.

Кроме того, в основной игре сегодня стал доступен режим "Новая игра+". Основную игру Atomic Heart можно приобрести до 12 июля на площадке VK Play можно со скидкой до 40%.