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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 263 оценки

Энтузиаст из России создал статую близняшки из Atomic Heart в полный рост

Simple Jack
Новости

Энтузиаст из России поразил фанатов экшен-шутера Atomic Heart своей работой. Он смог создать реалистичную статую близняшки из игры от студии Mundfish.

Статуя героини выполнена в полный рост – она достигает двух метров в высоту. Умелец изготовил её с помощью 3D-принтера и ручной нарезки. Статуя сделана в единичном экземпляре и не продаётся.

Второе сюжетное дополнение для Atomic Heart под названием «Узник Лимбо» выйдет 6 февраля 2024 года. DLC продолжит одну из концовок оригинальной игры.

Сама Atomic Heart вышла 21 февраля 2023 года. Шутер доступен на ПК в сервисе VK Play, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. За пределами России игру можно купить в Steam.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Классно ,можно мне их во двор поставить

4
ZAUSA

Кого их? Статуя не продаётся, человек рядом с ней, скорее всего, тоже.

0
askazanov

Это пока не продается - это пока ценник хороший не предложат! ))))

1
jaller0461

Либо на 3м фото девушка метр ростом, либо статуя выше 2х метров.

-3
Navigor506

Близняшки и в игре так-то очень высокие и ещё стоят на цыпочках. Плюс ещё подставка эта чёрная.

0
Walkan90

2.6м у них рост вроде.

1
Fallen Werewolf

Вопрос - кто такой энтузиаст?

-3
Deveron

Заменил себе жену?

-4
inkomniak

Статуя сделана в единичном экземпляре и не продаётся. Вот самошник)))

-5
Случайный Игрок

Он друзьям своим на выходные будет сдавать в аренду

0
hpi

Это, часом, не Михаил Боппосов?

-6