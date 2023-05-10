Фанат Atomic Heart самостоятельно сделал фигурку близняшек и удивил разработчиков из Mundfish ©

Пользователь Кевин Лумойндонг удивил многих поклонников отечественного ролевого шутера. Вдохновившись атмосферной Atomic Heart, он решил в ручную сделать фигурку близняшек. Полученный результат впечатлил даже сотрудников из студии Mundfish, которые поделились своей реакцией в Твиттере.

Высота фигурки близняшек высота 54 см, а в качестве базы выступают необычные часы с подсветкой.

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.