Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 869 оценок

Фанат Atomic Heart самостоятельно сделал фигурку близняшек и удивил разработчиков из Mundfish

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butcher69
Новости

Пользователь Кевин Лумойндонг удивил многих поклонников отечественного ролевого шутера. Вдохновившись атмосферной Atomic Heart, он решил в ручную сделать фигурку близняшек. Полученный результат впечатлил даже сотрудников из студии Mundfish, которые поделились своей реакцией в Твиттере.

Высота фигурки близняшек высота 54 см, а в качестве базы выступают необычные часы с подсветкой.

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
heckfy4716

Эти фигурки распечатанные на 3д принтере наверное есть у каждого еще до релиза игры единственное часы приделал.

4
Limgrave

Согласна

-1
worys

Когда жаба душит отдавать 50 000 за часы от разработчика и ты делаешь свои часы с Блек Джеком и рободефками :)

2
-zotik-

Добротно

-1