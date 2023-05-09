Фанаты Atomic Heart выбрали самых любимых персонажей из игры: Близняшки в лидерах ©

Atomic Heart от студии Mundfish вышла в феврале этого года на ПК и консолях обоих поколений. С момента релиза шутера прошло уже больше двух месяцев и многие пользователи неоднократно успели закончить прохождение игры, поэтому разработчики приготовили специальный опрос. В официальном Discord-сервере Atomic Heart они попросили фанатов помочь составить им список самых любимых персонажей в сообществе. Как ожидалось, Близняшки Левая и Правая попали в лидеры списка, но не на первое место.

Обаятельных роботов-балерин, которые успели стать настоящим символом Atomic Heart, обошел сам главный герой экшена. Как заявили фанаты игры, их самым любимым героем является майор Нечаев. Следом за ним, на втором месте по популярности у сообщества, идут Близняшки. А замыкает тройку лидеров Хранитель Знаний.

Atomic Heart доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Напомним, ранее авторы игры официально анонсировали первое сюжетное расширение, которое отправит игроков в новые локации.