Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 857 оценок

Фанаты Atomic Heart выбрали самых любимых персонажей из игры: Близняшки в лидерах

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Gutsz
Новости

Atomic Heart от студии Mundfish вышла в феврале этого года на ПК и консолях обоих поколений. С момента релиза шутера прошло уже больше двух месяцев и многие пользователи неоднократно успели закончить прохождение игры, поэтому разработчики приготовили специальный опрос. В официальном Discord-сервере Atomic Heart они попросили фанатов помочь составить им список самых любимых персонажей в сообществе. Как ожидалось, Близняшки Левая и Правая попали в лидеры списка, но не на первое место.

Обаятельных роботов-балерин, которые успели стать настоящим символом Atomic Heart, обошел сам главный герой экшена. Как заявили фанаты игры, их самым любимым героем является майор Нечаев. Следом за ним, на втором месте по популярности у сообщества, идут Близняшки. А замыкает тройку лидеров Хранитель Знаний.

Atomic Heart доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Напомним, ранее авторы игры официально анонсировали первое сюжетное расширение, которое отправит игроков в новые локации.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
the_first

Вот это неожиданность

10
3Lexas

Мда...было бы еще из кого выбирать

7
Omnia Smirnow

Тошнотворная перчатка в тройке...

2
rmod

др.. дро... блин выговорить не могу др.. дро...

1
PaIceTa

низа что бы не догадался!

1
Limgrave

Первое и третье места, самые неприятные персонажи.

0
Dead Morrozzz

Хз почему гг людям не нравится. Если отталкиваться от сюжета, его тупость и прямолинейность вполне логична и от этого смешная.

Перчатка душная, хоть и говорит голосом Дантиста из Джанго.

4
Bamburrr

Майор туповат всю игру, а к концу он прозевает и прям становится Шерлоком. Есть забавные реплики, но в целом персонаж слабый. Баба Зина намного харизматичней.

0