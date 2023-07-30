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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 722 оценки

Фанаты сняли мини-фильм "Atomic Heart в реальной жизни"

Simple Jack
Новости

На YouTube-канале «Хитрый Дмитрий» опубликовали пародию на Atomic Heart. В видео представили, как игра могла бы выглядеть в реальности.

Главный герой майор Нечаев открывает замки с помощью кубика Рубика, разговаривает с микроволновкой и слушает «Радио будущего».

ВНИМАНИЕ! В ролике присутствует нецензурная лексика.

28 июля на VK Play началась распродажа Atomic Heart. Экшен от Mundfish продается по скидке 34% — за 1649 рублей.

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-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MeduzaRUS

🤮

3
Мур Мур lamour

странно что это не школьники с камерой на телефоне, как раньше сталкера такие фанаты снимали))

3
ABRASцовы

Это те же школьники, но уже подросли)

3
МАХАН МАХАНОВИЧ
28 июля на VK Play началась распродажа Atomic Heart. Экшен от Mundfish продается по скидке 34% — за 1649 рублей.

Черный пиар тоже пиар

1
Vitykin

Я оценил шутку с замками.

0
Dansize

Вот это он, конечно, мощно сгуху выпил, аж банка изнутри чистая

0
Nell_0071

Классно)

-2