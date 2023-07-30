Фанаты сняли мини-фильм "Atomic Heart в реальной жизни"

На YouTube-канале «Хитрый Дмитрий» опубликовали пародию на Atomic Heart. В видео представили, как игра могла бы выглядеть в реальности.
Главный герой майор Нечаев открывает замки с помощью кубика Рубика, разговаривает с микроволновкой и слушает «Радио будущего».
ВНИМАНИЕ! В ролике присутствует нецензурная лексика.
28 июля на VK Play началась распродажа Atomic Heart. Экшен от Mundfish продается по скидке 34% — за 1649 рублей.
🤮
странно что это не школьники с камерой на телефоне, как раньше сталкера такие фанаты снимали))
Это те же школьники, но уже подросли)
Черный пиар тоже пиар
Я оценил шутку с замками.
Вот это он, конечно, мощно сгуху выпил, аж банка изнутри чистая
Классно)