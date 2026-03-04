Финальное дополнение Atomic Heart "Кровь на Хрустале" выйдет 16 апреля

Издатель Atomic Heart в России и странах СНГ Astrum Entertainment и студия Mundfish объявили дату выхода четвертого и финального дополнения для игры. DLC под названием «Кровь на Хрустале» выйдет 16 апреля и поставит точку в первой части истории Atomic Heart.

Одновременно с анонсом разработчики представили первый геймплейный трейлер. В нём показаны новые локации, враги и масштабные сражения, которые ждут игроков в финальной части приключений Майора Нечаева.

Сюжет дополнения продолжит историю Майора П-3, Близняшки и их союзников. Героям предстоит спуститься в глубины Предприятия 3826, чтобы столкнуться с ХРАЗом и попытаться предотвратить катастрофу, способную уничтожить человечество. По мере прохождения игроки посетят новые локации — платформу «Волна» и секретный комплекс «Хрусталь», где раскроются детали истинного плана ХРАЗа.

В DLC появятся новые противники — Полиморфы, созданные в результате экспериментов. Эти существа способны управлять полимером и менять форму, что заставит игроков адаптировать тактику в бою. Кроме того, разработчики обещают новых боссов и масштабные сражения.

Чтобы противостоять угрозам, Майор П-3 получит доступ к новым видам оружия и улучшенным способностям перчатки, которые помогут справиться с самыми опасными врагами.

Дополнение «Кровь на Хрустале» выйдет 16 апреля и будет доступно на ПК в сервисе VK Play.