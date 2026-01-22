ЧАТ ИГРЫ
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 649 оценок

Финальное дополнение для Atomic Heart выйдет уже этой весной

monk70 monk70

Студия Mundfish объявила о скором выходе четвёртого и финального сюжетного дополнения для Atomic Heart — релиз запланирован на весну.

Сюжет расширения станет кульминацией всей истории: майор П-3 вместе с Близняшкой отправится в самое засекреченное место Предприятия 3826. Там героям предстоит столкнуться с ХРАЗом, а на кону окажется судьба всего мира. В анонсе Mundfish подчеркнула, что игроков ждёт решающая битва.

Финальное DLC должно поставить точку в истории Atomic Heart и завершить сюжетную арку, развивавшуюся на протяжении всех предыдущих дополнений. Точная дата релиза и детали геймплея будут раскрыты позже.

Лидер Мур

вот это я точно жду очень сильно

20
SmashFarmilaXXX

Вк не хочу кормить. Спасибо. Дождусь в зелёном магазине

18
TriManul

Поражает, насколько люди удаваться, лишь бы сэкономить 100 рублей за игру в стиме)

4
BattleEffect

Кайф

Выпускаем сюжетную игру, потом делаем платные DLC продолжающие сюжет и бинго вы маэстро капитализма

Подобная хрень бесит со времен Dead Space 3

14
Antoxanotdance

максимальное издание взял еще предзаказом, ни о чем не жалею

11
Кей Овальд

Печальная классика современного рынка игр.

KoreanLoki

Ходатайствую о присвоении товарищу майору очередного звания подполковник за выслугу лет. Равняйсь! Смирно! Спасибо за службу. Пока заднеприводные беснуются на западе с радужными флагами наш персонаж показывает хороший пример и нашим детям, и тем немногим нормальным, которые остались у них.

3
Dark1994

Непонятен хайп, игра очень скучная, дизайн уровней вообще караул, несколько часов наиграл и дропнул.

2
JIoMTuK

Неужели хоть какая-то конкретика

1
ОгурчикЮрец

Ну теперь можно и взять.

Боялся что будет как длс Лимбо.

В начале играл по game pass.

Ну теперь можно и купить и скидка как раз вкусная.

1
blink182182

Сколько?

ОгурчикЮрец blink182182

75% ну 1 час остался. Я в стиме брал. Вообще за копейки, взял голд издание.

Евгений Кобыляцкий

тоже не прикасался пока не закончат историю.

1
sa1958

Ну давайте.

Пользователь ВКонтакте

Жаль, что финальное😔 // Антон Шелков

Заминированный тапок

Так они заняты Atomic Heart 2

3
WerGC

пока не будет в стиме для РФ,бестолку

ВладосСПб

стиме она есть

2
Clicl ВладосСПб

не для снг

ОгурчикЮрец Clicl

Для снг есть. Ну не всем.

