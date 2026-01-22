Финальное дополнение для Atomic Heart выйдет уже этой весной

Студия Mundfish объявила о скором выходе четвёртого и финального сюжетного дополнения для Atomic Heart — релиз запланирован на весну.
Сюжет расширения станет кульминацией всей истории: майор П-3 вместе с Близняшкой отправится в самое засекреченное место Предприятия 3826. Там героям предстоит столкнуться с ХРАЗом, а на кону окажется судьба всего мира. В анонсе Mundfish подчеркнула, что игроков ждёт решающая битва.
Финальное DLC должно поставить точку в истории Atomic Heart и завершить сюжетную арку, развивавшуюся на протяжении всех предыдущих дополнений. Точная дата релиза и детали геймплея будут раскрыты позже.
вот это я точно жду очень сильно
Вк не хочу кормить. Спасибо. Дождусь в зелёном магазине
Поражает, насколько люди удаваться, лишь бы сэкономить 100 рублей за игру в стиме)
Кайф
Выпускаем сюжетную игру, потом делаем платные DLC продолжающие сюжет и бинго вы маэстро капитализма
Подобная хрень бесит со времен Dead Space 3
максимальное издание взял еще предзаказом, ни о чем не жалею
Печальная классика современного рынка игр.
Ходатайствую о присвоении товарищу майору очередного звания подполковник за выслугу лет. Равняйсь! Смирно! Спасибо за службу. Пока заднеприводные беснуются на западе с радужными флагами наш персонаж показывает хороший пример и нашим детям, и тем немногим нормальным, которые остались у них.
Непонятен хайп, игра очень скучная, дизайн уровней вообще караул, несколько часов наиграл и дропнул.
Неужели хоть какая-то конкретика
Ну теперь можно и взять.
Боялся что будет как длс Лимбо.
В начале играл по game pass.
Ну теперь можно и купить и скидка как раз вкусная.
Сколько?
75% ну 1 час остался. Я в стиме брал. Вообще за копейки, взял голд издание.
тоже не прикасался пока не закончат историю.
Ну давайте.
Жаль, что финальное😔 // Антон Шелков
Так они заняты Atomic Heart 2
пока не будет в стиме для РФ,бестолку
стиме она есть
не для снг
Для снг есть. Ну не всем.