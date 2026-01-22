Финальное дополнение для Atomic Heart выйдет уже этой весной

Студия Mundfish объявила о скором выходе четвёртого и финального сюжетного дополнения для Atomic Heart — релиз запланирован на весну.

Сюжет расширения станет кульминацией всей истории: майор П-3 вместе с Близняшкой отправится в самое засекреченное место Предприятия 3826. Там героям предстоит столкнуться с ХРАЗом, а на кону окажется судьба всего мира. В анонсе Mundfish подчеркнула, что игроков ждёт решающая битва.

Финальное DLC должно поставить точку в истории Atomic Heart и завершить сюжетную арку, развивавшуюся на протяжении всех предыдущих дополнений. Точная дата релиза и детали геймплея будут раскрыты позже.